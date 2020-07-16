Дубинский возмущается социологией, потому что киевляне его не поддержат - эксперт

Фото с facebook-страницы Александра Дубинского

Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook прокомментировал недовольство Александра Дубинского высокими рейтингами Андрея Пальчевского и Виктора Ляшко в социологическом опросе Центра Разумкова.

"2,7% "самовыдвинутого" Дубинского - это свидетельство, что Киев его не знает, а даже если знает, то во власти видеть не хочет. Поэтому Дубинский на телеканале "Наш" громко высмеивал социологию. То есть социология верна лишь тогда, когда там "Слуги" на первом месте и с высоким рейтингом? Что именно, по меркам Дубинского, является гарантированным признаком фейковости социологии?" - пишет он.

Политолог также отметил четкую последовательность Центра Разумкова в анализе общественных настроений.

"44% у Кличко - это киевляне явно поддерживали именно мэра. 11% у Пальчевского - учитывая разницу, это фактически рейтинг уже партии "Победа Пальчевского" и показатель, что такая фракция однозначно будет в новом Киевсовете. 6% "Слуг" - это явно остаточный сегодня рейтинг партии власти, а не Ляшко в качестве кандидата. А 2,7% "самовыдвинутого" Дубинского - это свидетельство, что Киев его не знает, а даже если знает, то во власти видеть не хочет. Центр Разумкова выстроил четкую последовательность", - резюмировал Голобуцкий