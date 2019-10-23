Дубинский с Арахамией устроили публичную ссору и идут на "парный" полиграф

"Слуги народа" идут на полиграф.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пройдет полиграф вместе с его коллегой по фракции Александром Дубинским.

Об этом Дубинский заявил в Facebook.

"Сообщаю, - со мной детектор будет проходить глава фракции СН Арахамия. Прямая трансляция в 20. 00", - написал "слуга народа".

Перед этим Дубинский заявил, что ждет "публичных извинений" от Арахамии за "ложные обвинения или заявления, которые привели к таким обвинениям".

"Не вижу причин извиняться, если располагаю косвенными фактами подкупа отдельных членов комитета (тебе я сразу сказал, что ты там не к месту, поскольку у тебя заранее была позиция озвучена).

Ты сейчас хайпуешь или пытаешься других людей прикрыть ?", - отреагировал Арахамия.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство, в рамках которого проверит, получали ли 11 нардепов "Слуги народа" по $30 тыс.за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании финансового комитета.