Дубинский хотел получить паспорт ЕС - расследование СМИ

Александр Дубинский стал народным депутатом, баллотируясь по округу от партии "Слуга народа". Фото: Ян Доброносов, Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в прошлом собирался получить гражданство Румынии - страны-члена ЕС.

Об этом сообщают журналисты "Слідство.Інфо".

Журналисты рассказали, что заявку на получение гражданства Румынии Дубинский подал в декабре 2017 года. В частности, предоставил копии иностранных и украинского паспортов, свидетельство о рождении. В ответ Национальное агентство по вопросам гражданства Румынии присвоило ему персональный номер.

Деятельность народного депутата Украины является публичной. А действия, которые идут вразрез с нормами украинского законодательства, представляют общественный интерес, пишет СМИ.

Расследователи отметили, что при обычных обстоятельствах получить гражданство Румынии не так уж и легко. Согласно закону для этого надо либо проживать в стране не менее 8 лет, или не менее 5 лет состоять в браке с гражданином Румынии. А еще сдать экзамены на знание румынских языка и культуры.

Но есть и другой путь. По данным Национального агентства по вопросам гражданства Румынии, которые приводит издание Vice, почти 97 тыс. заявок из 100 подаются именно таким способом - по процедуре так называемого возвращения гражданства. Надо доказать, что ты имеешь румынские корни.

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В "Слідство.Інфо" заявили, что по данным их источника, для оформления документов на гражданство Дубинский воспользовался услугами компании из Черновцов. Подобные услуги стоят 5-6 тыс. евро.

Сам нардеп в комментарии журналисту заявил, что не получал румынского гражданства. "У меня нет никакого другого гражданства, кроме украинского", - сказал он.

"Украина уже много лет декларирует курс на вступление в Европейский союз. Такая перспектива привлекает многих украинцев из-за более высокого уровня западной жизни. В то же время некоторые решают не ждать, а становиться европейцем быстрее и другим способом - путем получения паспорта другой страны", - говорится в публикации.

Александр Дубинский на внеочередных выборах в Верховную Раду в июле прошлого года баллотировался от партии "Слуга народа" по округу в Киевской области. До этого работал на телеканале "1+1". Автор проекта постановления об отмене решения парламента об изменениях в регламент для противодействия спаму правок. Правками "засыпали" законопроект о банках, который просит от Украины МВФ. Дубинский подал более тысячи поправок.