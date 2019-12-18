Дубилет рассказал, сколько миллионов украинцев эмигрировали с 2010-го

Дубилет: "Безвиз существенно не повлиял на миграцию". Фото: newsone.ua

С 2010 по 2019 год из страны выехали 4 млн украинцев. Эмиграция достигла такой цифры в октябре текущего года.

Об этом свидетельствуют данные по миграции, которые опубликовал в Telegram министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

При этом, миграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд - вверх.

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"Исключение - в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях", - сообщил он.

Также министр Кабмина отметил, что безвизовые с ЕС существенно не повлиял на итоговые показатели миграции.

"То, что меня удивило. Безвизо существенно не повлиял на итоговые цифры и сальдо миграции. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу", - резюмировал Дубилет.

Национальный банк Украины ожидает, что переводы трудовых мигрантов в Украину в 2019 году будут несколько выше, чем в прошлом году, и составят более 11 млрд долларов.