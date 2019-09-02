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Дубилет рассказал о победах нового правительства

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Дубилет рассказал о победах нового правительства
В правительстве сообщили о наступлении на рейдерство.

Правительство имеет первые победы в борьбе с рейдерством. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

"Мини-победа-1. Мы добились того, что открытые данные о юрлицах начали публиковаться ежедневно, а не еженедельно.

Почему это важно. Часто рейдерство выражается в том, что у компании вдруг поменялись собственники или директоры в то время, как реальные владельцы об этом ничего не знают. В Украине есть несколько компаний, которые позволяют бесплатно отслеживать такие изменения — OpenDataBot, ПриватБанк, YouControl, LIga, Vkursi.

И если раньше жертва рейдерства мог узнать о неожиданных изменениях в своей компании с опозданием до недели (за это время компанию могут "отжать" еще больше — забрать активы, перепродать и т.д.), то теперь задержка будет до одного дня", - рассказал он.

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Теперь информирования об изменении данных работает для всех компаний, а не только тех, кто подписался.

"OpenDataBot теперь рассылает СМСки по всем, по кому произошли изменения (телефон берется из того же ЕДР, потому важно, чтобы там были реальные контакты), а ПриватБанк — по всем своим клиентам", - объяснил чиновник.

"Мини-победа-2. Мы запустили возможность подавать жалобы в Антирейредскую комиссию в электронной форме через iGov", - добавил Дубилет.

"Раньше, чтобы подать жалобу, вам нужно было, во-первых, нанять юристов, которые подготовят для вас большой пакет документов (и даже с этим половина заявок отклонялось по формальным причинам). Более того, пока эти документы доходили до комиссии через цепочку канцелярий, могло пройти 2 недели", - рассказал министр.

Дмитрий Дубилет - бывший директор по информационным технологиям Приватбанка, соучредитель Monobank.

Верховная Рада назначила новым главой правительства нынешнего заместителя руководителя Офиса президента Алексея Гончарука.

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