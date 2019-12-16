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вторник, 17 декабря 2019 07:40

Дубилет назвал суммы убытков государства от теневого бизнеса

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Дубилет назвал суммы убытков государства от теневого бизнеса
Дубилет координирует проект по борьбе с теневым алкоголем и проведения конкурсов в государственные топдолжности. Фото: Gazeta.ua

Только от теневого рынка алкоголя и табака Украина ежегодно теряет десятки миллиардов гривен.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Только на рынке алкоголя это 10-20 миллиардов гривен, которые не поступают в бюджет. Относительно табака процент в тени значительно меньше, но абсолютные цифры сопоставимы - около 10 млрд. Лекарства - по разным оценкам также от 5 до 15 миллиардов. Хотя в случае с лекарствами безопасность точно на первом месте.

Чтобы вы понимали масштаб цифр, например, в государственном бюджете на следующий год на строительство дорог выделено около 65 миллиардов", - сказал Дубилет.

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Полный текст интервью с министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом читайте в "Газете по-украински" и на Gazeta.ua.

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