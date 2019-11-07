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четверг, 07 ноября 2019 07:52

Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом

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Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
Сценарист студии "Квартал 95" Александр Пикалов. Фото: АрміяInform

Решение Владимира Зеленского принять участие в выборах президента Украины стало неожиданностью для его коллег по проекту "Квартал - 95".

"Его решение пойти на выборы – большая неожиданность не только для украинцев, но и для нас. Сплетни ходили, но мы всегда шутили на эту тему и не воспринимали ее всерьез, ибо и сам Владимир до последнего карты не раскрывал. В тот момент, когда в Черкассах он записал обращение, мы поняли: все меняется", – рассказал в интервью Armyinform актер, сценарист студии "Квартал 95" Александр Пикалов.

После этого они увидели "бешеную поддержку" среди украинцев.

"Шутки шутками, а мы увидели бешеную поддержку, поняли, что украинцы верят в него, в перемены, которые так давно ждут. Сейчас человек, который никогда не занимался политикой и стала президентом – это уже изменения. Понятное дело, ему непросто. Но я верю, что он не может подвести. Поэтому я хочу пожелать нашему президенту сил, выдержки и даже политической жесткости, чтобы воплотились мечты украинцев", – говорит Пикалов.

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Во втором туре президентских выборов 21 апреля, шоумен Владимир Зеленский получил 73,22% — это 13 541 530 голосов избирателей.

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