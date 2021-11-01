Довыборы в Раду: по двум округам лидирует "Слуга народа"

31 октября в Украине прошли промежуточные выборы депутатов Верховной Рады в двух избирательных округах. Фото: npu.gov.ua

На промежуточных выборах народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) лидируют "Слуги народа".

Такие данные опубликовал ЦИК, обработав часть протоколов.

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Так, в округе Херсонской области после обработки 64% протоколов лидирует кандидат от СН, экс-голова ОГА Сергей Козырь (более 65%).

На выборах по округу Черкасской области лидирует кандидат от СН, мэр Золотоноши Виталий Войцеховский – у него 47%, но проработано пока только 18% протоколов.

31 октября в Украине прошли промежуточные выборы депутатов Верховной Рады в двух избирательных округах. Также выборы четырех городских голов, двух поселковых голов, пяти сельских голов и ряд выборов депутатов местных советов.