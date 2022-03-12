"Доверять России уже нельзя" – Зеленский сказал, как завершать войну

Дипломаты проговаривают детали адженды, рассказал президент. Фото: president.gov.ua

Доверять России уже нельзя. Для окончания войны необходимо привлечение западных партнеров.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский на встрече с представителями иностранных СМИ, сообщает Gazeta.ua

"100% мы знаем, что будет победа. И 100% мы не знаем, когда это будет.

Наши дипломаты проговаривают некоторые детали адженды (повестка дня. - Gazeta.ua), которая может быть между нами и Российской Федерацией. Я бы хотел, чтобы это произошло. Реально на практике начать процесс урегулирования, мира, окончания войны.

Начало должно быть с прекращением огня. Тысячи людей погибли из-за того, что Россия ни разу не подтвердила возможность встречи. И это их ответственность - полностью", – сказал глава государства.

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Россияне проговаривают некоторые шаги этой адженды, рассказал Зеленский.

"Были изначально какие-то ультиматумы со стороны РФ. Сейчас видим, что "скорой операции" трехдневной не произошло по оккупации нашего государства, смены руководства, флага. И этого не произойдет.

Даже если привезти сюда миллион российских граждан – оккупировать украинцев невозможно. Сейчас они (россияне) начали о чем-то говорить, а не бросать только ультиматумы", – сказал президент.

К переговорам недостаточно вовлечены западные партнеры, сказал Зеленский.

"Потому что если мы говорим о пунктах гарантий безопасности нашего государства, то просто доверять России в Украине уже не смогут после такой кровавой войны. Поэтому, кроме РФ, эти гарантии безопасности должны предложить и другие лидеры", - заявил президент.

Также Зеленский сказал, что положительно относится к посредничеству со стороны премьера Израиля Нафтали Бенета.

"Мы говорили с господином Бенетом. Я ему говорил, что сегодня неправильно, неконструктивно встречаться в России, Украине и Беларуси. Я говорю не о технических встречах, а о встречах лидеров.

Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей, особенно Иерусалим? Я считаю, да. И я ему это сказал. О подробностях его переговоров с президентом России я не могу говорить. Мы положительно воспринимаем это.

Когда мы говорим о гарантиях безопасности и о том, какие страны должны быть в договоре по гарантии безопасности для Украины - считаю ли я, что среди этих стран должен быть Израиль, однозначно", - заявил.

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