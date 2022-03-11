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пятница, 11 марта 2022 12:02

Спецтема: Война России против Украины

США предположили, что в голове у Путина

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США предположили, что в голове у Путина
Россия восемь лет ведет военную агрессию против Украины. Фото: ТАСС

РФ сейчас согласна на переговоры с Украиной для тактической выгоды. Устойчивой цели в этой войне у президента страны-агрессора Путина нет.

Об этом сказал директор ЦРУ Уильям Бернс в комитете Сената, сообщили ABC News.

"Учитывая, как действовал Путин раньше, и что он считает недопустимым сделать что-то, что может выглядеть как слабость, что надо уступить или признать ошибку - это, пожалуй, какая-то авантюра", - заявил руководитель американской разведки.

Путин превращает РФ в "пропагандистский пузырь".

Но вряд ли у него получится полностью изолировать россиян от сообщений о реальном положении дел с войной и российской экономикой.

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Путин ошибся, когда думал, что перед вторжением в Украину он построил устойчивую к санкциям экономику в РФ.

США должны серьезно отнестись к риску потенциального применения РФ химического оружия - как "под фальшивым флагом", так и напрямую, сказал директор ЦРУ.

24 февраля в четыре утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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