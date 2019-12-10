Доступа к границе до амнистии боевиков не будет – Путин

После переговоров в нормандском формате Путин заявил, что все террористы "Л/ДНР" должны быть амнистированы. Фото: скрин из видео

Президент России Владимир Путин исключает передачу Украиной контроля над границей к амнистии на оккупированном Донбассе.

Об этом он сказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передают российские СМИ.

Путин заявил, что на нормандской встречи обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможно уголовное преследование боевиков на Донбассе.

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"Вчера я тоже об этом говорил, украинская сторона все время задает вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский ведет дискуссии с националистами, непонятно , кто там сильнее. И кто ими будет управлять, когда они зайдут на эти территории без обеспечения гарантий людям. Это одна из проблем, которая носит политический характер", - заявил Путин.

К вопросу восстановления Украиной полного контроля за государственной границей вернутся на встрече в "нормандском формате" через четыре месяца. Об этом на пресс-конференции в Париже сказал президент Украины Владимир Зеленский.