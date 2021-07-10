Достигли планки - политтехнолог о Порошенко, Тимошенко и остальных политиках-старожилах

Юлия Тимошенко и Петр Порошенко на заседании Верховной Рады, ноябрь прошлого года. Фото: Getty Images

Нынешние украинские политики достигли "политической планки". Об этом сказал политтехнолог Игорь Грынив, который сотрудничал с пятым президентом Петром Порошенко.

"Проблема Порошенко, как и каждого политика, что очень долго находится у власти (кстати, такая же проблема есть и у Тимошенко) - часть избирателей не готова голосовать не только потому, что он кому-то там не нравится, а просто из-за желания видеть новые лицо. Они говорят: "А за Порошенко я не буду никогда голосовать! Я решил купить новый автомобиль и не хочу покупать и садиться за руль подержанного авто", - цитирует политтехнолога НВ

Рейтинги политиков изменяются не кардинально, в пределах очень небольших погрешностей, говорит эксперт.

"И фактически стабилизированные", - отметил Грынив.

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"Что медийный или электоральный рейтинг Зеленского остается самым большим, очевидно, потому что запрос общества на появление каких-то новых фигур, которые могли бы создать конкуренцию Зеленскому, не удовлетворен. Идет поиск в обществе", - сказал политтехнолог.

По словам эксперта, президент Владимир Зеленский и его команда взяли на вооружение тактику отрицания в конфликте с предшественниками.

"На самом деле целью политической работы Зеленского является не переживание о государстве, президентом которой он стал, а скорее об этом дискурсе и свое лицо перед людьми", - говорит Грынив.

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 29,1% избирателей проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского. За Петра Порошенко - 13,4%, Юрия Бойко - 12,5%, Юлию Тимошенко - 11,3%.