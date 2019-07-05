Досрочные парламентские выборы находятся под угрозой срыва - "Европейская Солидарность"

Партия "Европейская Солидарность" призывает ЦИК обжаловать решение Шестого апелляционного административного суда о проведении повторной жеребьевки партий, чтобы не допустить срыва парламентских выборов

Партия пятого президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность" считает, что решение Шестого апелляционного административного суда о проведении повторной жеребьевки партий для внесения их в бюллетени имеет целью сорвать проведение досрочных выборов в Верховную Раду.

Об этом говорится на сайте политсилы.

До дня голосования осталось 16 дней. И, как сообщила председательница ЦИК Татьяна Слипачук, на сегодняшний день уже напечатано фактически 5 млн 200 тыс бюллетеней. Вместе с тем, мощности полиграфкомбината "Украина" позволяют напечатать все бюллетени только за 17 дней.

Таким образом, решение Шестого апелляционного админсуда фактически блокирует техническое обеспечение избирательного процесса.

"Европейская Солидарность" призвала ЦИК обжаловать это решение, чтобы не допустить срыва парламентских выборов.

Также партия требует от власти обеспечить гражданам Украины их конституционное право на свободное волеизъявление.

Внеочередные выборы народных депутатов Украины 21 июля 2019 голосования граждан Украины не организуются и не проводятся на территории АР Крым и города Севастополя, на территории районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, признанных временно оккупированными в Донецкой и Луганской областях.