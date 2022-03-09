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Дополнительные $1,4 млрд для Украины: МВФ сегодня будет решать, давать ли деньги

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Дополнительные $1,4 млрд для Украины: МВФ сегодня будет решать, давать ли деньги
МВФ выделит дополнительные $1,4 млрд для Украины. Фото: DW

Исполнительный совет МВФ рассмотрит выделение дополнительных $1,4 млрд. с целью смягчения шока для украинской экономики от российской войны.

Заседание состоится сегодня, 9 марта. Об этом сообщает директор-распорядительница Фонда Кристалина Георгиева.

"Сегодня мы направили в наш Исполнительный совет предложение, которое они рассмотрят завтра, по утверждению $1,4 млрд в качестве поддержки Украины, чтобы помочь ей преодолеть (экономический – Gazeta.ua) шок, вызванный этой войной", - отметила глава МВФ.

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Георгиева отметила, что сотрудники МВФ ежедневно контактируют с ключевыми должностными лицами с украинской стороны. Она добавила, что МВФ помогает Украине мобилизовать финансовую поддержку и ресурсы.

"МВФ и Всемирный банк являются двумя учреждениями, которым часто поручается направлять скоординированную помощь нуждающимся странам. Сегодня мы должны помочь Украине побороть этот шок, но для Украины наступит момент восстановления", - подчеркнула.

По оценкам МВФ, война, вызванная Россией, а также санкции, введенные против нее, разрыв экономических и торговых отношений окажет негативное влияние на весь регион.

Путин уже проиграл, а Россия утратила субъектность. Президент РФ через некоторое время сам пойдет на переговоры. В настоящее время российская армия уподобилась нацистам.

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