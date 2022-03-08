"Путин проиграл. Через некоторое время пойдет на переговоры" - Геращенко

Антон Геращенко считает, что Путин скоро сам захочет переговоров с Украиной. ФОТО: со страницы Геращенка в фейсбуке

Путин уже проиграл, а Россия утратила субъектность. Президент РФ через некоторое время сам пойдет на переговоры.

В настоящее время российская армия уподобилась нацистам, заявил в эфире телемарафона советник министр внутренних дел Антон Геращенко.

"Армия РФ обстреливает маршруты эвакуационных колонн и мирных жителей. Однако совсем скоро переговоры будут другими, потому что их инициирует Путин", - заявил советник главы МВД.

Глава России знает, что украинцы находятся в окружении и в подвалах.

"Кроме Мариуполя, сложная ситуация в пригородах Киева. Люди там умирают страшной смертью без воды, пищи и лекарств. В Харькове ситуация более или менее спокойная, город не оцеплен. В Киеве многие уже уехали. Впереди борьба, но Путин уже проиграл. Мы сражаемся не только за весь мир, но и за Россию, которая столько лет в руках Путина", - добавил Геращенко.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.