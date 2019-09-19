Донимают рейдеры - звони: правительство открыло горячую линию

Прямая линия против рейдеров - 1545.

Кабинет министров создал бесплатную прямую линию, чтобы аграрии могли связаться с правительством и сообщить о рейдерстве или другие проблемы.

Об этом в четверг сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает УНН

"Мы сделали прямую линию бесплатную - 1545. Это колл-центр.

Если возникает какой-то вопрос, кто-то рассказывает какие-то байки, манипуляции, где-то сложная история, где-то рейдерство. Это главный телефон для вас, по которому вы можете связаться с нами. Мы сейчас создаем команду, которая попытается реагировать на все подобные сложные вопросы", - сказал Гончарук.

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Надо создать систему, которая будет предупреждать украинцев, что их бизнес или недвижимость переходят другому, заявлял ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.