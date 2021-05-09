"Домой не вернулся каждый пятый украинец": Зеленский обратился по случаю Дня победы

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1143
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 360
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 522
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1720
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
1 Просмотров: 6804
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 504
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 846
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 8550
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 711
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
3
12
4
3
3
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой
Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой
Зеленский с послами &quot;Большой семерки&quot; отправились в Луганскую область: первые фото
Зеленский с послами "Большой семерки" отправились в Луганскую область: первые фото
&quot;Одного уже нет, а второй еще бьется в конвульсиях&quot; - в сети делятся рисунком о тождестве двух режимов
"Одного уже нет, а второй еще бьется в конвульсиях" - в сети делятся рисунком о тождестве двух режимов
Геращенко остановил интервью из-за кота: курьезное видео
Геращенко остановил интервью из-за кота: курьезное видео
Видео
Все видео
"Домой не вернулся каждый пятый украинец": Зеленский обратился по случаю Дня победы
"Домой не вернулся каждый пятый украинец": Зеленский обратился по случаю Дня победы
СМИ опубликовали вероятный разговор Медведчука и главаря ДНР Пушилина
СМИ опубликовали вероятный разговор Медведчука и главаря ДНР Пушилина
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
Дочь судьи Константиновой извинилась за "украинское быдло"
Дочь судьи Константиновой извинилась за "украинское быдло"
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 639
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1305
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 846
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 495
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2358
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 747
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
воскресенье, 09 мая 2021 11:08

"Домой не вернулся каждый пятый украинец": Зеленский обратился по случаю Дня победы

  Комментировать
&quot;Домой не вернулся каждый пятый украинец&quot;: Зеленский обратился по случаю Дня победы
В День победы над нацизмом президент принял участие в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне на площади Славы в Киеве. Фото: пресс служба Офиса президента

Украинцев, которые защищали и освобождали нашу землю от нацистов во Второй мировой войне, поблагодарил президент Владимир Зеленский.

Для нас победа над нацизмом - это благодарность, которой нет предела, и память о ее страшной цене, написал глава государства на странице в Facebook.

"Сегодня, 9 мая, Украина отмечает День победы над нацизмом. За моими плечами - лица людей, благодаря которым она стала возможной. Конечно, их гораздо больше. И почти каждая украинская семья имеет в семейном альбоме такое фото. Где изображен отец, дедушка или прадед ... что для нас победа над нацизмом? Это благодарность, которая не имеет границ, сроков давности или географического деления. Это память. О ее страшной цене. О том, что во Второй мировой погибло свыше восьми миллионов украинцев. Что домой не вернулся каждый пятый украинец. Что в общем война унесла не менее 50 миллионов человеческих жизней ", - сказал президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УИНП создал видео о мифах Дня победы

По его словам, об этой войне рассказывали из поколения в поколение.

"Теперь дети рассказывают родителям, дедушкам и бабушкам о военных действиях и отражения вражеских атак. Пусть героизм наших предков дает силу новому поколению украинских военных, наших защитников. С верой в это, с надеждой на мир мы благодарим и кланяемся сегодня всем украинцам, которые защищали и освобождали нашу землю от нацистов во Второй мировой войне ".

В обращении по случаю Дня победы над нацизмом Зеленский заявил, что для украинцев это гордость за наших предков, которые были неотъемлемой частью победы, общей победы, где все страны и народи боролись с нацизмом, были важными, без приставки "более" или "менее".

Президент заверил, что в Украине не забудут и не устанут каждый год вспоминать самы и напоминать другим, что 30 апреля 1945 флаг победы над Рейхстагом устанавливал украинец Алексей Берест, и выходец из семьи украинских лемков Майкл Стренк устанавливал флаг США над Иводзиме, что 2 сентября 1945 акт о безоговорочной капитуляции Японии над линкоре Миссури принимал украинец, генерал-лейтенант Кузьма Деревянко. В Украине не забудут также еще сотни тысяч имен украинцев, которые вписаны в историю Второй мировой войны и победы над нацизмом.

Также в День победы над нацизмом президент принял участие в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне на площади Славы в Киеве. Церемониальная группа воинов почетного караула установила венок к могиле Неизвестного солдата.

Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню, почтив память воинов, погибших во время Второй мировой войны. Цветы к подножию мемориала также положил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Объявили минуту молчания, раздались удары барабана. Военный оркестр исполнил Государственный гимн Украины. Воины почетного караула салютовали из личного оружия шестью залпами и прошли перед монументом торжественным маршем.

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. В этот день 1945 года в Берлине в 21:20 по местному времени подписали Акт капитуляции Германии. Лидер Германии Адольф Гитлер застрелился 30 апреля 1945 года в своем бункере. Его преемником по завещанию стал 53-летний гросс-адмирал Карл Дениц. Он создал собственное правительство, которое попыталось вести переговоры с союзниками, однако безуспешно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Домой не вернулся каждый пятый украинец": Зеленский обратился по случаю Дня победы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
мая

Состоялся первый полет вертолета-крана S-64

Ломаченко пообещал установить мировой рекорд

Погибло 126 футбольных фанатов

Женщина исчезла по дороге из церкви

Самое читаемое
Актриса &quot;Квартала&quot; топлесс, Астафьева в кожаном белье и Никитюк на гамаке - что публикуют звезды в сети
Актриса "Квартала" топлесс, Астафьева в кожаном белье и Никитюк на гамаке - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 11394
Гороскоп на 8-9 мая: для кого эти выходные станут особыми
Гороскоп на 8-9 мая: для кого эти выходные станут особыми
 Просмотров: 10935
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
13
 1 Просмотров: 6804
Антипасха. Что сегодня запрещено делать
Антипасха. Что сегодня запрещено делать Просмотров: 5517
Три блюда, которые стоит приготовить на поминальные дни
Три блюда, которые стоит приготовить на поминальные дни Просмотров: 5004
Политика
Лукашенко определил, кто будет руководить страной, когда он умрет
Лукашенко определил, кто будет руководить страной, когда он умрет Просмотров: 108
Зеленский зависим от Ермака, а тот - от россиян - бывший член властной команды
Зеленский зависим от Ермака, а тот - от россиян - бывший член властной команды 2 Просмотров: 819
Бывший секретарь СНБО рассказал о заигрываних Зеленского с РФ и возможные договорняки с Медведчуком
Бывший секретарь СНБО рассказал о заигрываних Зеленского с РФ и возможные договорняки с Медведчуком Просмотров: 1197
Еще одна страна обязалась содействовать вступлению Украины в ЕС
Еще одна страна обязалась содействовать вступлению Украины в ЕС Просмотров: 468
Обвинения в коррупции, "Велюр", кнопкодавство: скандалы "слуг народа" показали в лицах
Обвинения в коррупции, "Велюр", кнопкодавство: скандалы "слуг народа" показали в лицах Просмотров: 486
Больше всего комментируют
46
Украинцы воевали против нацизма не для того, чтобы война снова уносила жизни - Зеленский
9
Крымского политзаключенного Алексея Чирния выпустили из российской колонии
7
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
6
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
4
Бандеровцы действовали в Донецкой и Луганской областях, на Днепропетровщине, Харьковщине, в Крыму
Голосов: 6950
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть