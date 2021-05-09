"Домой не вернулся каждый пятый украинец": Зеленский обратился по случаю Дня победы

В День победы над нацизмом президент принял участие в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне на площади Славы в Киеве. Фото: пресс служба Офиса президента

Украинцев, которые защищали и освобождали нашу землю от нацистов во Второй мировой войне, поблагодарил президент Владимир Зеленский.

Для нас победа над нацизмом - это благодарность, которой нет предела, и память о ее страшной цене, написал глава государства на странице в Facebook.

"Сегодня, 9 мая, Украина отмечает День победы над нацизмом. За моими плечами - лица людей, благодаря которым она стала возможной. Конечно, их гораздо больше. И почти каждая украинская семья имеет в семейном альбоме такое фото. Где изображен отец, дедушка или прадед ... что для нас победа над нацизмом? Это благодарность, которая не имеет границ, сроков давности или географического деления. Это память. О ее страшной цене. О том, что во Второй мировой погибло свыше восьми миллионов украинцев. Что домой не вернулся каждый пятый украинец. Что в общем война унесла не менее 50 миллионов человеческих жизней ", - сказал президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УИНП создал видео о мифах Дня победы

По его словам, об этой войне рассказывали из поколения в поколение.

"Теперь дети рассказывают родителям, дедушкам и бабушкам о военных действиях и отражения вражеских атак. Пусть героизм наших предков дает силу новому поколению украинских военных, наших защитников. С верой в это, с надеждой на мир мы благодарим и кланяемся сегодня всем украинцам, которые защищали и освобождали нашу землю от нацистов во Второй мировой войне ".

В обращении по случаю Дня победы над нацизмом Зеленский заявил, что для украинцев это гордость за наших предков, которые были неотъемлемой частью победы, общей победы, где все страны и народи боролись с нацизмом, были важными, без приставки "более" или "менее".

Президент заверил, что в Украине не забудут и не устанут каждый год вспоминать самы и напоминать другим, что 30 апреля 1945 флаг победы над Рейхстагом устанавливал украинец Алексей Берест, и выходец из семьи украинских лемков Майкл Стренк устанавливал флаг США над Иводзиме, что 2 сентября 1945 акт о безоговорочной капитуляции Японии над линкоре Миссури принимал украинец, генерал-лейтенант Кузьма Деревянко. В Украине не забудут также еще сотни тысяч имен украинцев, которые вписаны в историю Второй мировой войны и победы над нацизмом.

Также в День победы над нацизмом президент принял участие в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне на площади Славы в Киеве. Церемониальная группа воинов почетного караула установила венок к могиле Неизвестного солдата.

Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню, почтив память воинов, погибших во время Второй мировой войны. Цветы к подножию мемориала также положил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Объявили минуту молчания, раздались удары барабана. Военный оркестр исполнил Государственный гимн Украины. Воины почетного караула салютовали из личного оружия шестью залпами и прошли перед монументом торжественным маршем.

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. В этот день 1945 года в Берлине в 21:20 по местному времени подписали Акт капитуляции Германии. Лидер Германии Адольф Гитлер застрелился 30 апреля 1945 года в своем бункере. Его преемником по завещанию стал 53-летний гросс-адмирал Карл Дениц. Он создал собственное правительство, которое попыталось вести переговоры с союзниками, однако безуспешно.