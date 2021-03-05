"Должны побороть олигархат" - что означают санкции для Коломойского

Як на Коломойського вплинуть санкції США. Фото: Досьє

Санкции США против олигарха Игоря Коломойского и его семьи является политическим сигналом от американского президента Джозефа Байдена Владимиру Зеленскому. Означает поддержку в борьбе с олигархически-клептократическим режимом в Украине. Его преодоления - основное условие на пути евроатлантической интеграции. Об этом сказал Gazeta.ua эксперт по международным отношениям Григорий Перепелица.

"США и ЕС не хотели бы, чтобы Украина оставалась бедной российской колонией. К этому можем вернуться, если не победим олигархов. В результате армяно-азербайджанской войны Баку освободил часть территории, но попал в геополитическую зависимость от России. Теперь основное внимание РФ в сторону Грузии, чтобы изолировать ее от НАТО и евроинтеграции. Далее - очередь Украины. В США видят желание России вернуть постсоветское пространство, поэтому неслучайно на Мюнхенском саммите сказали, что Украина в центре американских интересов. Параллельно расследуется дело Приватбанка, есть за что осуждать Коломойского. Наша власть должна активно подхватывать этот сигнал.

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Эти санкции можно рассматривать как форму борьбы с олигархатом. В таком же положении Фирташ. Американское правосудие добивается его экстрадиции. Это ожидает и Коломойского. Но, как говорил, имеет 3 паспорта. Точно Израиля. Может поехать туда, его не выдадут. Еще или русский, или швейцарский. Поэтому когда есть большие деньги, олигархи не пропадут. Хотя это несколько ограничивает свободу действий и является психологическим давлением", - сказал Перепелица.

США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Ему запретили въезд в страну. Был причастен к коррупционным действиям в должности руководителя Днепропетровской области. В Госдепе заявили, что эти действия подрывали верховенство права и веру украинской общественности в демократические институты и общественные процессы.