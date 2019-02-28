"Должен декларировать правдиво. Что здесь непонятного?": судья КС объяснил, почему не голосовал за скандальное решение

Судья Конституционного суда Сергей Головатый назвал статью о наказании за незаконное обогащение четкой.

Судья Конституционного суда Сергей Головатый, который голосовал против отмены статьи Уголовного кодекса о наказании для чиновников за незаконное обогащение, назвал ее четкой. Об этом рассказал в эфире телеканала "Эспресо" в четверг.

Он заявил, что не согласился с позицией большинством судей. Мол статья противоречит трем статьям Конституции - принципа верховенства права, презумпции невиновности и что создаются условия, когда лицо будет свидетельствовать против себя, что запрещено.

"Норма Уголовного кодекса есть достаточно четкой. Она четко говорит: приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами, а также передача им таких активов любой другому лицу, уже имеют юридическую, уголовную ответственность. Что тут не понятного? Если источники происхождения является сомнительными", - сказал Головатый.

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"Когда ты идешь на должность высокого уровня, ты же знаешь, что тебя ждет. Ты обязан декларировать. Декларировать правдиво. Должен отвечать требованиям добропорядочности, не врать. Поэтому здесь нет никакой неопределенности.

Второе, по презумпции невиновности. Эта статья в Уголовном кодексе на ничем не отличается от всего кодекса. Что каждый человек считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде. А пока речь идет о чем? О подозрении, обвинении и судебном процессе. И презумпция эта сохраняется", - объяснил он.

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Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. 12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов.