Дочь Ющенко шьет спортивные костюмы

Дочь третьего президента Виктора Ющенко Виталина создала бренд патриотических спортивных костюмов.

Лицами бренда стали олимпийские чемпионки Наталья Добринская, Ирина Мерлени и вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова, пишет Табло ID

Спортсменки вместе с дизайнером снялись в нарядах.

"То, что девушки решили стать лицом бренда VitaYou - для меня более чем важно. Они - украинские легенды, много лет поднимавшие украинский флаг на Олимпиаде и других соревнованиях по всему миру. И сегодня они в наших патриотических спортивных костюмах, которые я разрабатывала с любовью к людям и Украине", - сказала Виталина Ющенко.

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Первую партию костюмов Виталина представила в октябре на членах семьи.

Также Ющенко создала коллекцию купальников.

Летом Виталина Ющенко снялась с пчелами на теле. Она повторила за американской актрисой Анджелиной Джоли, которая приняла участие вместе с National Geographic в проекте по спасению пчел на планете.