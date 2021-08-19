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четверг, 19 августа 2021 12:49

Пчелы по всему телу: дочь Ющенко повторила образ Джоли

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Старшая дочь третьего президента Виктора Ющенко Виталина снялась с пчелами на лице и теле. Она повторила за американской актрисой Анджелиной Джоли, которая еще в мае приняла участие вместе с National Geographic в проекте по спасению пчел на планете и позировала с живыми насекомыми.

Дочь Ющенко показала ролик с голливудской звездой и рассказала об акции отцу. Об этом рассказала под видео на YouTube.

"Я выросла в семье, где уважают природу и украинские традиции. Наверное, каждый человек в Украине знает, как мой отец лелеет и ценит пчел. Рада, что он поддержал мое стремление, потому что ситуация действительно критическая. Вы спросите, было ли мне страшно? Нет, я с детства окутана любовью этих насекомых. Они нуждаются в наших объединенных усилиях и помощи", - прокомментировала женщина.

Автор: instagram.com/vitalinayushchenko
  Женщина поделилась, что без укусов насекомых не обошлось
Женщина поделилась, что без укусов насекомых не обошлось

Ющенко решила не менять концепцию ролика с участием Джоли, чтобы не смещать акценты на второстепенные вещи.

"Видеоролик привлекает внимание к действительно катастрофической ситуации, которая сложилась, когда поля обрабатывают вредными химикатами, нанося непоправимый вред для всей популяции пчел. И это только вершина айсберга", - отметила она.

Съемки проходили в столице в Институте пчеловодства им. Петра Прокоповича в течение 40 мин. Женщина поделилась, что без укусов насекомых не обошлось.

Она отметила, что на этом ее гуманитарная инициатива не заканчивается.

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"Команда уже проводит работу по сотрудничеству с международными организациями, в первую очередь ЮНЕСКО, с Анджелиной Джоли и всей сознательной общественности ради решения этой сверхважной мировой проблемы", - написала Ющенко в Instagram.

Голливудская актриса Анджелина Джоли приняла участие в необычном проекте вместе с National Geographic. По случаю Международного дня пчел, который отмечается 20 мая, кинозвезда снялась с живыми насекомыми. Таким образом звезда решила привлечь внимание людей к проблеме исчезновения пчел на планете.

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