Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом

Добкина на выборах мэра Харькова поддерживает ОПЗЖ.

Бывший "регионал", кандидат в мэры Харькова Михаила Добкин отказался называть президента страны-агрессора РФ Владимира Путина преступником.

Об этом шла речь в эфире Радіо НВ

"Что изменится от того, что я скажу "Путин - преступник"? Миллионы людей в нашей стране сегодня не разделяют вашу (ведущей эфира. - Gazeta.ua) точку зрения, я - носитель тех же взглядов на жизнь.

Ничего не изменится от того, что кучка идиотов будет ходить по улицам и кричать "Путин х**ло!".

Ничего не изменится в хорошую сторону, если один из наших дипломатов или министров иностранных дел будет петь эту же песню на каком-то митинге, пытаясь понравиться таким же дебилам, которым сам и есть", - сказал экс-"регионал".

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15 июня 2014 года исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица назвал Путина "х*йлом". Припевку "Путин - х*йло" впервые выполнили болельщики футбольного клуба "Металлист" в Харькове на совместном марше с фанами "Шахтера". Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.