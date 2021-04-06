До войны с дронами и ракетами не готовятся сегодня на завтра. Чем грозит обострение

Автор: facebook.com/Геннадій-Друзенко Геннадий Друзенко: У меня впечатление, что Зеленский вообще ничего не воспринимает всерьез

Украинская власть потеряли 7 лет. Страна до сих пор не готова к полномасштабной войне с врагом, если Российская Федерация пойдет в наступление. Надеяться на поддержку Запада тоже не стоит.

Пока этого не произошло, надо не терять время, а готовиться. Начинать подготовку надо даже не с армии, а из окружения президента Владимира Зеленского. Государство должно зачистить тех, чья биография свидетельствует о большой лояльность к России, рассказывает Gazeta.ua юрист Геннадий Друзенко.

Что заставляет Россию повышать ставки на Донбассе и стягивать войска у наших границ?

Это ответ американцам. В Кремле просто не могут поверить в субъектность Украины. Когда в Украине происходит нечто враждебное России, как целый комплекс недружественных к России санкций, то они считают, что это подстрекают с Белого дома. И если вы (США) воюете Украиной против нас, то мы будем воевать Украиной против вас. Пока у Зеленского за разведку отвечает Демченко, а советником по всем вопросам есть Ермак, говорить о каком-то антироссийском дискурсе - это курам на смех Эту игру мышцами вызвали решение украинских властей, которые частично являются антироссийскими. Потому что пока у Зеленского за разведку отвечает Демченко, а советником по всем вопросам есть Ермак, говорить о каком-то антироссийском дискурсе - это курам на смех. Это ставленники разных партий Кремля в окружении украинского президента. Башня, которая ставила на Медведчука, проигрывает тем башням, которые ставили на Демченко, Ермака, Татарова, Арестовича. Беда в том, что нас США заверили в поддержке. Но мы не знаем, чем нас поддерживают. Мы для США и России - третья страна. Видим, что никакой войны на территории третьих стран американцы не выиграли.

Объясните.

Они влезли в Сирию - там проиграли. Поддерживали курдов, потом бросили их на произвол судьбы, их лупят и со стороны Сирии, и со стороны Турции. Участвовали в свержении Каддафи - видим, что сейчас делается в Ливии. В Украине инфантильный восторг от того, что нас поддерживают. Но не вижу, чем именно. Перебрасывать сюда войска США - это будет самоубийство, последний срок Байдена в должности и катастрофа для американцев. Там очень непопулярные войны в далеких малоизвестных странах. Дать оружие могут, но умеем мы им пользоваться? Российская армия намного мощнее против украинской во всех составляющих. Когда у нас забирали Крым и начинали войну на Донбассе, Запад ограничивался большими беспокойствами. Хотя тогда тоже говорили с Турчиновым, затем - с Порошенко. К сожалению, умирали украинцы. Боюсь, что столкновение коллективного Запада во главе с новой администрацией в США и коллективного Востока - российских и китайских интересов - будет происходить в Украине. Если будем слишком надеяться на западных партнеров, получим то, что было в Сирии, Ливии, Афганистане. США везде отступают. Украине нужно больше надеяться на собственные силы, чем верить в волшебную помощь Запада.

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Зеленский воспринимает угрозу серьезно? Потому что выглядит, будто мир более обеспокоен этой опасностью от РФ, чем Украина.

У меня впечатление, что Зеленский вообще ничего не воспринимает всерьез. За 40 лет комической сцены, которая была историей его успеха, он все воспринимает, как очередную шутку, который можно переписать. Если бы воспринимал серьезно, мы бы это увидели по кадровым решениям в его окружении. Человек, который серьезно готовится к войне, не освобождает генерала Кривоноса и не назначает Демченко возглавлять комитет разведки. Эти два фактора более чем красноречивы: он либо вообще не понимает, что происходит, или не воспринимает это серьезно.

Для чего была поездка в Катар?

Это может быть. Когда-то была запланирована поездка. Катар действительно заинтересован в украинских продуктах. А Украина заинтересована в деньгах. С китайцами перессорились из-за "Мотор Сич", американцы дают денег ровно столько, чтобы не умереть, Европа тоже. А их где-то надо брать. Вот кто-то из советников подсказал Катар. Там действительно много денег, но вряд ли много дадут Украине. Он туда полетел. Это напоминает беспечсность. Когда-то Порошенко рассказывал, что Путин видит в нем главного, почти экзистенциального, врага. При этом летал чартером на Мальдивы. Если бы Москва была заинтересована, могла бы сбить тот самолет. Эти люди не умеют додумывать собственные месседжи до конца. Если говоришь, что все так остро и русские вот-вот могут ломанутся в Украину, то не летаешь в Катар хотя бы потому, что тебя могут там заблокировать. По дороге в Катар есть российские базы, в частности, воздушно-космических сил, в Сирии. Достаточно, чтобы перекрыть президентскому самолету дорогу.

Готовится ли Украина к наступлению России на Донбассе? Готовы ли к этому украинцы?

Власть, предыдущая и нынешняя, сделала все, чтобы демобилизовать украинцев, которые в 2014-2015 годах показывали чудеса мобилизации. Теперь вряд ли кто-то будет бежать в военкоматы и проситься в армию. Часть ветеранов возьмет оружие в руки и пойдет воевать, если будет наступление России. Судя по тому, что министр обороны и начальник Генштаба до сих пор выясняют отношения в судах, государство точно не готово к консолидации ради отпора российской агрессии. Вопрос в том, как Россия будет наступать, если решится на это. Добровольцы могли быть эффективными в 2014-м, когда воевали против диверсионных групп. А если подключат ракетные войска, что ты сделаешь против них с автоматом? Будешь мясом. Как армяне, когда против них воевали азербайджанские беспилотники. Современная война показывает, что подготовиться к ней с сегодня на завтра - не реально. Это главный вызов для Украины. Потому что в Киев из Беларуси - 200 километров, ехать один день.

О чем это обострение заставляет нас подумать?

О том, что мы потеряли 7 лет. Израиль за 7 лет с новообразованного государства превратился в одну из крупнейших милитаристских потуг. Меньше продолжалась Вторая мировая война. Мы как были, так и до сих пор не готовы к полномасштабной войне с врагом. В воздухе мы нули. На земле можем опираться только на боеспособные группировки - они сосредоточены на Донбассе. Если пойдут из Беларуси и Крыма - это будет как нож в теплое масло. В войсках и правоохранительных органах множество людей, которые симпатизируют или работают на Россию. Правоохранительные органы курирует человек, который служил Захарченко, который скрывается в России. Не дай Бог это произойдет, то за эту небоеготовность будем платить десятками тысяч жизней наиболее мотивированных и идейных. Но если россияне пойдут в полную силу, никакой боевой дух не поможет воевать с дронами или ракетами. Мотивация войска ничего не стоит, если операции будут сливать люди, имеющие доступ к секретной информации

Если масштабного наступления не будет, но будет постоянное напряжение, как действовать тогда?

Нужно заняться изменением руководящих кадров в Вооруженных силах и ОП. Если министр и командующий Военно-воздушных сил выясняют отношения в прессе и судах, то их надо освободить. Назначить людей, которые хотят развивать армию и готовы воевать. Государство должно зачистить тех, чья биография свидетельствует о большой лояльность к России. У нас кроме напряжение наружного, целая куча дыр в обороне внутри. Зачем России поднимать в воздух самолеты? Мы видели дыры в разведке по делу "вагнеровцов" - через несколько часов наши противники все знают. Если готовиться серьезно, то надо начинать даже не с войны, а из окружения президента. Мотивация войска ничего не стоит, если операции будут сливать люди, имеющие доступ к секретной информации.

На Донбассе возросло количество обстрелов, Россия наращивает войска на границе с Украиной и в оккупированном Крыму. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, министр обороны Украины Андрей Таран - с министром обороны США Ллойдом Остином, а руководитель украинского Генштаба генерал Руслан Хомчак - с председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли. Европейское командование вооруженных сил США привело в максимальный уровень боеготовности армии. Американский президент Джо Байден позвонил Владимиру Зеленскому и заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Послы стран-членов НАТО провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить накопления российских войск у украинских границ.