"До такого еще не доходило" - показали проплаченный митинг ОПЗЖ

Нанятые люди даже не скрывали, что пришли за деньги, и на суть акции им плевать.

Прокремлевская ОПЗЖ произвела на проплаченный митинг под Верховную Раду людей, которые не владеют ни украинским, ни русским языками.

Видео опубликовал в Facebook блогер Денис Казанский.

"Партия ОПЗЖ установила новый рекорд. В купленную массовку на очередной митинг под Верховную Раду набрали людей, которые даже не владели ни украинским, ни русским языком, и вообще не понимали выступающих.

На моей памяти до такого еще не доходило. Нанимали гопников, бомжей, провокаторов, сумасшедших, но гастарбайтеров из дальнего зарубежья еще не было.

На что только не идут деньги российских налогоплательщиков", - пишет блогер.

На видео участники митинга признаются, что пришли за деньги.

"Нанятые люди даже не скрывали, что пришли за бабки, и на суть акции им плевать", - пишет Казанский.

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В июне нардепы от ОПЗЖ собрали в Киеве титушок с нацистской символикой.