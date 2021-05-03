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понедельник, 03 мая 2021 14:08

Для жителей ОРДЛО хотят упростить оформление паспортов

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Для жителей ОРДЛО хотят упростить оформление паспортов
Законопроект инициирует "Слуга народа". Фото: freeradio.com.ua

Фракция "Слуга народа" инициирует законопроект об упрощении оформления украинских паспортов на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил заместитель председателя фракции Максим Ткаченко.

По словам депутата, с 2016 года регистрацию места проживания передали в полномочия местной власти - сельских, поселковых или городских советов.

"Если человеку с луганской или донецкой регистрацией нужно изменить фото в паспорте или сделать в нем какие-то пометки, ни местный совет не сможет этого сделать", - объяснил Ткаченко.

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Особенно остро стоит проблема для молодежи, которая впервые получает украинский паспорт, потому что в нем вообще нет отметки о регистрации места жительства.

Фракция предлагает законодательно закрепить возможность жителям неподконтрольной части Донбасса и Крыма обращаться в любое отделение Государственной миграционной службы Украины и получить паспорт или вклеить в него фотографию.

Там же можно будет поставить отметку о регистрации по адресу фактического проживания - в Луганске, Донецке, Симферополе.

"Мы также отменяем справку о подтверждении места пребывания для переселенцев и людей, оставшихся по ту сторону линии разграничения", - добавил Ткаченко.

Члены фракции "Слуга народа" обсудят возможную отставку главы Минздрава Максима Степанова. Заседание запланировано на 13 мая. Министра тоже пригласят на заседание. Именно тогда нардепы заслушают Степанова.

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03
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