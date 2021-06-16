Для украинцев отменили самоизоляцию после возвращения из-за рубежа

Отменили требование теста для украинцев, возвращающихся из-за рубежа. Фото: ua.news

Для украинцев, возвращающиеся из-за границы и иностранцев с правом постоянного проживания в Украине отменили самоизоляцию.

Отменили также требование о наличии негативного теста на коронавирус. Об этом сообщает Правительственный портал.

"В связи с переходом Украины к зеленому уровню карантина пересечение государственной границы с любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с правом на жительство. Так же беспрепятственно украинцы могут пересекать КПВВ", - говорится в сообщении.

Теперь не нужно будет устанавливать мобильное приложение "Вдома" при возвращении из-за границы в Украину.

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Гражданам других стран для въезда и дальше обязательно нужно иметь страховой полис, учитывающий случай заболевания коронавирусом и отрицательный тест или справку о полном курсе вакцинации:

- отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до пересечения границы;

- отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

В случае возвращения на территории Украины иного уровня эпидемической опасности требование теста или самоизоляции вернется, независимо от страны прибытия.

Самоизоляция не будет требоваться при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до пересечения границы, или негативного экспресс-теста, или же документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования.

Кабинет министров продлил до 31 августа карантинные мероприятия. На территории государства будут действовать ограничения, присущие зеленой зоне.