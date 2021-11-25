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четверг, 25 ноября 2021 18:07

Для министров закупят кресла почти по 15 тыс. грн за каждое

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Для министров закупят кресла почти по 15 тыс. грн за каждое
В правительстве работают 22 министра. Фото: kmu.gov.ua

Хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабинета министров объявил тендер на приобретение новых кресел для зала заседаний.

На сайте электронной системы публичных закупок Prozorro стартовая цена новой мебели - 116 тыс. грн, пишет "ТСН"

В общей сложности для министров планируют закупить восемь мягких кресел из дерева, обитых натуральной кожей. Таким образом, одно кресло может стоить 14,5 тыс. грн.

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В правительстве работают 22 министра. Кто именно из них будет сидеть на обновках - пока неизвестно.

Аукцион должен пройти 1 декабря этого года.

Кулуары третьего этажа Верховной Рады отремонтируют за 41,5 млн. грн.

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