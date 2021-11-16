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вторник, 16 ноября 2021 13:04

Для книжных магазинов, где будет исключительно украинское, готовят льготы

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Для книжных магазинов, где будет исключительно украинское, готовят льготы
Поддержка украинской книги – это вопрос обороны Украины, говорят авторы законопроекта. Фото: @BookArsenal

Для поддержки украинской книги подготовили законопроект.

Об этом на брифинге во вторник сказал глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, сообщает Gazeta.ua.

К написанию законопроекта присоединились депутаты от "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Батькивщина", "Голоса", группы "Партия "За будущее" и "Довира". То есть все фракции и группы, кроме прокремлевской ОПЗЖ.

Сейчас в Украине 200 книжных магазинов. "Это слишком мало. Наши украинские книгоиздатели могли бы печатать больше книг. Но в такой сети они не могут их реализовывать", - сказал депутат.

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Законопроект предусматривает частичную компенсацию аренды для книжных магазинов, которые будут предлагать покупателям исключительно украинскую книгу.

"В случае принятия законопроекта количество книжных магазинов в Украине может возрасти поэтапно - до тысячи", - заявил нардеп.

Также законопроект предполагает введение сертификатов, по которым граждане смогут получать книги. По ним можно будет приобрести и электронные книги. Планируют субсидию для аренды книжных магазинов.

Похожая программа успешно действует в соседней Польше.

"Украинская книга нуждается в поддержке. Надеюсь, парламент поддержит законопроект, который может увеличить количество украинских изданий, наполнение библиотек.

Знаю, что в этом и предыдущих парламентах к вопросам культуры часто относились по остаточному принципу. Надо понимать, что поддержка украинской книги - это вопрос обороны Украины. Война, которая сейчас идет, это война за идентичность", - сказал на брифинге нардеп Владимир Вятрович.

78% украинцев считают родным языком украинский. Также большинство граждан поддерживают норму языкового закона об обслуживании на украинском языке.

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Дата
16
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