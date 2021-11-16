Для книжных магазинов, где будет исключительно украинское, готовят льготы

Поддержка украинской книги – это вопрос обороны Украины, говорят авторы законопроекта. Фото: @BookArsenal

Для поддержки украинской книги подготовили законопроект.

Об этом на брифинге во вторник сказал глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, сообщает Gazeta.ua.

К написанию законопроекта присоединились депутаты от "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Батькивщина", "Голоса", группы "Партия "За будущее" и "Довира". То есть все фракции и группы, кроме прокремлевской ОПЗЖ.

Сейчас в Украине 200 книжных магазинов. "Это слишком мало. Наши украинские книгоиздатели могли бы печатать больше книг. Но в такой сети они не могут их реализовывать", - сказал депутат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Книга, которую хотел запретить Медведчук, стала наиболее знаковой для украинцев

Законопроект предусматривает частичную компенсацию аренды для книжных магазинов, которые будут предлагать покупателям исключительно украинскую книгу.

"В случае принятия законопроекта количество книжных магазинов в Украине может возрасти поэтапно - до тысячи", - заявил нардеп.

Также законопроект предполагает введение сертификатов, по которым граждане смогут получать книги. По ним можно будет приобрести и электронные книги. Планируют субсидию для аренды книжных магазинов.

Похожая программа успешно действует в соседней Польше.

"Украинская книга нуждается в поддержке. Надеюсь, парламент поддержит законопроект, который может увеличить количество украинских изданий, наполнение библиотек.

Знаю, что в этом и предыдущих парламентах к вопросам культуры часто относились по остаточному принципу. Надо понимать, что поддержка украинской книги - это вопрос обороны Украины. Война, которая сейчас идет, это война за идентичность", - сказал на брифинге нардеп Владимир Вятрович.

78% украинцев считают родным языком украинский. Также большинство граждан поддерживают норму языкового закона об обслуживании на украинском языке.