Дипломат призывает быть реалистами касательно отношений с Россией

Владимир Василенко считает, что надо быть реалистами и называть вещи своими именами, как в вопросах Донбасса, так и в других аспектах отношений с Россией. Фото: novynarnia.com

Вся политика России по отношению к Украине имеет конечной целью уничтожение государства Украина и украинской нации.

Российская властная элита, которую поддерживает русское общество, считает Украину экзистенциальным врагом, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Владимир Василенко во время Форума Безопасности во Львове.

Он считает, что надо быть реалистами и называть вещи своими именами, как в вопросах Донбасса, так и в других аспектах отношений с Россией.

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"Нет конфликта на Донбассе. Есть вооруженная агрессия России против всей Украины, которая началась 20 февраля 2014 года, и которая продолжается до сих пор, и будет продолжаться, пока Россия будет оккупировать украинские территории. Нет никаких боевиков - там продолжаются активные вооруженные действия, есть и регулярные вооруженные формирования Российской Федерации ... Нет никаких "ЛНР" и "ДНР" - это оккупационные структуры Российской Федерации ", - подчеркнул Василенко.

По его словам, международные партнеры Украины, в частности Франция и Германия в минском процессе должны исходить из того, что Россия является агрессором, и учитывая это, а также нормы международного права, обеспечивать выполнение требований Украины и выплату возмещений со стороны РФ.

После успешного проведения структурных реформ Украина будет иметь возможность стать членом НАТО.Реформы являются приоритетом не только в сфере оборони и безопасности, но и в других плоскостях, касающихся функционирования государства, об этом заявил председатель представительства НАТО в Украине Александр Винников во время Форума Безопасности во Львове.