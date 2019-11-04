"Диагноз не позволяет работать на избирателей" - Луценко о жене, которая сложила мандат

"Нет, это никак не связано с" версиями "переполненных желчью псевдоэкспертов", - Луценко. ФОТО: Facebook-страница Юрия Луценко

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Луценко перенесла проблему с сердцем. Диагноз не позволяет работать на избирателя "на полную отдачу".

Так ее сложенный мандат прокомментировал муж, экс-генпрокурор Юрий Луценко.

"Да, моя жена Ирина написала заявление о сложении депутатских полномочий. Она перенесла серьезную проблему с сердцем. Такой диагноз не позволяет работать на избирателей с полной отдачей, как она это делала и в оппозиции, и при власти", - написал он.

"Нет, это никак не связано с "версиями" переполненных желчью псевдоэкспертов. Хотя бы потому, что я уже 10 дней как закончил курс английского и вернулся в Киев. Вся моя семья родилась, работала, боролась и воевала здесь, в Украина.

Мы не изменим ни убеждений, ни места жительства".

4 ноября народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Луценко подтвердила, что досрочно составляет мандат. Причина - состояние здоровья. Ирина Луценко была депутатом 7, 8 и 9-го созывов. В предыдущем составе парламента была заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко" и представительницей президента в Раде. В нынешний созыв попала по списку "Европейской солидарности". Ее муж - экс-генпрокурор Юрий Луценко, после увольнения уехал в Лондон учить английский.