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понедельник, 12 августа 2019 13:42

Детектор так детектор: Порошенко хочет отвечать на вопросы ГБР в прямом эфире

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Пятый президент Петр Порошенко готов пройти детектор лжи в прямом эфире на телеканале. Об этом он заявил на брифинге возле офиса партии "Європейська солідарність" в понедельник.

"Во время моего президентства действовал запрет на проверку средств массовой информации. И события, которые разворачиваются сегодня вокруг "Прямого", дают мне все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата.

Инициатором является господин Портнов, участник подготовки законов "16 января". По его заявлению, абсолютными предположениям, которые не имеют ничего общего с правдой, более трех месяцев Государственное бюро расследований пытается терроризировать журналистов. Я не имею никакого отношения к собственности или управления "Прямым" каналом", - заявил он.

Порошенко заявил, что Портнов "имеет доступ ко всем без исключения материалам следствия".

Также пятый президент прокомментировал возможное прохождение детектора лжи, о чем ранее заявлял директор ГБР Роман Труба.

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"Я не доверяю Государственном бюро расследований, их руководству. Я не верю в объективность и беспристрастность следствия.

И в то же время на "Прямом" канале те вопросы, а у меня есть этот перечень, которые они (ГБР. - Gazeta.ua) хотели озвучить, я готов пройти детектор лжи на "Прямом" канале в прямом эфире. Когда я это предложил, у них большого энтузиазма по этому поводу не было", - сказал Порошенко.

Он вспомнил о деле, возбужденном бюро.

"Дело номер 1. Так называемое дело моряков. На сегодняшний день пытаются делать следственные действия по заявлению Портнова. Более того, когда прокуратура закрыла это дело, было осуществлено давление на прокуратуру, чтобы дело было возбуждено вновь. Чтобы направить на экспертизу. Друзья, внимательно почитайте решение трибунала в Гамбурге. Это украинский Керченский пролив, Азовское море является украинским морем. Наши моряки - герои. И мы никому не дадим поставить под сомнение право Украины на защиту своего суверенитета", - заявил Порошенко.

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Впервые Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР 25 июля.

По данным председателя ГБР Романа Трубы, бюро имеет 11 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.

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