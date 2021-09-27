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Десантного здоровья и побед: что желали украинцы Порошенко в день рождения

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Десантного здоровья и побед: что желали украинцы Порошенко в день рождения
Пятого президента Украины Петра Порошенко поздравили с днем рождения

В день рождения пятого президента Украины Петра Порошенко его поздравили известные украинцы, военные, ветераны, волонтеры, деятели культуры и искусства.

Украинский режиссер, политический узник Кремля Олег Сенцов пожелал Порошенко многая лита.

Украинский ученый, религиовед, общественный деятель, политический узник Кремля Игорь Козловский пожелал пятом президенту Украины "безграничного счастья, безусловной любви и обильных благословений на дальнейшую жизнь".

Также поздравили Порошенко украинская рок-группа KOZAK SYSTEM, писательница Оксана Забужко и сказочник, телеведущий и музыкант Сашко Лирник.

Участники российско-украинской войны также пожелали Порошенко крепкого здоровья и успехов.

"Хочу поздравить Порошенко с днем рождения. Пройдет время, и в украинских учебниках истории можно будет прочитать о пятом президенте Украины, который был на Майдане во время Революции Достоинства, выиграл выборы в стране, которая была на грани дефолта, с разрушенной армией, потерянным Крымом. Не побоялся угроз России и не пошел на капитуляцию. Укрепил армию, добился автокефалии для Украинской церкви, и теперь его имя вписано в Томос, подписанный Вселенским Патриархом. Мне лично хотелось бы, чтобы там еще было написано: стал первым украинским президентом, что после Революции Достоинства выиграл президентские выборы дважды", - написал ветеран Мирослав Гай.

Ветеран и волонтер Алексей Петров написал: "Да, Петр Алексеевич, вы не идеален. (Не дай Бог попасть под вашу горячую руку). Вообще-то, никто не идеален. Даже сэр Уинстон Черчилль, фразы которого так любим вспоминать, был дааааалеко не идеален. Да, Петр Алексеевич, мы часто говорим: и надо было тогда тому Пороху сделать так, вот так и еще именно так. И чем дальше от 2014 года, тем больше советников. Но я лично благодарен вам за то, что тогда, весной 2014 года, вы не спрятались за своими деньгами. Не сделали вид "посижу дома, или где-то в Лондоне, подожду, посмотрю, что будет дальше"... Вы начали бороться за Украину, вместе с всей страной".

"С днем ​​рождения, господин президент. Вы нужны Украине. Вы нужны украинцам", - добавил он.

"Петр Алексеевич, с днем ​​рождения. Пусть будет все хорошо", - пожелал Дмитрий Ярош.

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" и депутаты Киевсовета также выразили теплые пожелания Порошенко.

Сопредседатель фракции "ЕС" в парламенте Ирина Геращенко отметила: "У вас замечательная семья, настоящие друзья и сильные враги. И есть большая Цель - Украина в ЕС и НАТО. Есть ради чего жить, работать и бороться. Побед вам".

Генерал, Герой Украины Михаил Забродский отметил, что очень часто за телевизионным образом политика или официальным портретом на стене офиса мы перестаем замечать живого человека.

"Он воин. Хотелось бы сказать, что знаю его и в годы войны, и в годы мира. Не удастся. Седьмой год страна воюет. Своего Верховного увидел впервые только на войне. Тогда не мог предположить, а сейчас уверен - он продолжает ее вести. Для него она началась однажды и ее концом он будет навсегда считать только победу. Так ведут себя только воины", - написал он о Порошенко.

Забродский также отметил, что в пятого президента Украины можно поучиться подходу к решению сложных задач.

"Он лидер. Формирование команды единомышленников и борьба за благосклонность всегда сложные. Он прошел этот путь и продолжает движение. Он умеет призывать и вести. Он знает тонкую грань между популярностью и авторитетом. Он остается верным принципам. Он знает и верит в свою команду. С ним не просто работать, но всегда интересно и результативно", - добавил Забродский.

Депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности", участник русско-украинской войны Александр Погребиський отметил: "Хотел бы пожелать, но знаю, что большинство того, что обычно желают, у вас есть. Поэтому, пользуясь возможностью, хотел бы заверить в том, что как бы сложно ни было - можете рассчитывать на меня. Но все же... таки желаю здоровья, крепкого, настоящего десантного".

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Дата
27
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