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понедельник, 24 декабря 2018 14:28

Деревянко вышел из партнерства с Саакашвили

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Юрий Деревянко принял решение выйти из политического партнерства с Михаилом Саакашвили.

19 областных команд "Руха новых сил" Михаила Саакашвили и 90% депутатов местных советов приняли решение о выходе из партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили". Далее политическая команда продолжит политическую деятельность в партии "Воля".

Решение об этом было принято во время Форума команды Деревянко, который состоялся в Киеве, 24 декабря при участии около 450 представителей из 100 городов Украины, сообщила пресс-служба Юрия Деревянко.

Юрий Деревянко отметил, что ключевой причиной его выхода из партнерства с Михаилом Саакашвили стали расхождение в приоритетах.

"За этот год я приложил много усилий, чтобы наша команда становилась настоящей мощной политической силой, которая способна вести за собой украинское общество и формировать новую повестку дня страны. Но это невозможно при такой позиции партнеров. Люди из моей команды неоднократно требовали от меня жестких действий в этой ситуации. Но, к сожалению, по результатам всех наших последних встреч окончательно стало понятно, что для Михаила Саакашвили приоритетом является Грузия (и это можно понять, это естественно), а для меня приоритетом всегда была и есть - Украина", - заявил Юрий Деревянко

"Поэтому я принял решение - прекратить партнерство с Михаилом Саакашвили в политической партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" и выйти из этой партии", - подчеркнул Юрий Деревянко.

Политик отметил, что партия "Воля" объединилась с партией РНС в 2017 году на идейных началах в совместном видении развития страны. "И это не было ошибкой. За 1,5 лет мы нашли десятки тысяч единомышленников, с которыми вместе прошли через горнило испытаний, преследований и репрессий. Мы стали сильнее и опытнее", - сказал он.

Деревянко подчеркнул, что знает как дальше продолжать политическую деятельность команды. "Я знаю как нашей команде самостоятельно воплотить все, что мы задумали и получить победу. И для этого мы имеем все: идею, команду, готовность бороться и побеждать!", - отметил он.

Деревянко подчеркнул, что команда должна достойно пройти президентскую кампанию, первый и второй тур, а также защитить голоса и не дать Порошенко и его клану остаться на Банковой.

Автор: derevyanko.io
  Юрий Деревянко вышел из партнерства с Михаилом Саакашвили
Юрий Деревянко вышел из партнерства с Михаилом Саакашвили

"Сразу после этого начинается избирательная кампания в парламент, в фокусе внимания держим местные выборы, нас должно становиться все больше и больше. Только сформированные большие команды единомышленников могут заменить эти кланы. Мы должны быть готовыми заполнять не только законодательную, но и исполнительную ветвь власти, а также суды и правоохранительные органы - чтобы сразу дать бой старым силам", - призвал Деревянко.

Он выразил уверенность, что команда сможет это сделать. "Мы - команда, основная ценность которой в том, что мы независимы от каких-либо из олигархических кланов, команда, которая не является частью существующей системы. Но одновременно мы очень хорошо знаем, как работает эта система. Именно поэтому наши предложения направлены на полный демонтаж этой системы и предусматривают уникальные позиции, которые другие даже боятся предлагать", - подчеркнул политик.

Участники Форума приняли решение о проведении съезда партии "Воля" в январе 2019 года.

Автор: derevyanko.io
  Юрий Деревянко вышел из партнерства с Михаилом Саакашвили
Юрий Деревянко вышел из партнерства с Михаилом Саакашвили

Напомним, партию "Воля" создали активисты "общественного сектора Евромайдана" в 2014 году. 19 апреля 2017 года партия "Воля" объединилась с партией "Рух новых сил".

В октябре 2017 года РНС начала бессрочную акцию возле ВРУ с требованиями создать антикоррупционный суд, отменить депутатскую неприкосновенность, принять законы о выборах и об импичменте Президента. В результате этой борьбы был создан антикоррупционный суд, собраны 150 подписей для изменения Конституции в части отмены депутатской неприкосновенности; снято неприкосновенность с ряда одиозных нардепов; зарегистрирован законопроект об импичменте для расследования возможных преступлений президента. В течение 2017-2018 годов также состоялись многотысячные Марши сторонников РНБ, в уличных акциях протеста приняли участие более миллиона человек.

4 июля 2018 года Юрий Деревянко заявил о намерении баллотироваться в президенты. Из 20 областных организаций РНС, 13 организаций рекомендовали поддержать кандидатуру Деревянко на пост Президента Украины от "Руха новых сил".

Президентская программа Деревянко предусматривает кардинальное построение новой системы через внедрение неоэкономики, цифровой государства, элементов прямой демократии, а также содержит план прекращения войны. Система неоэкономики базируется на приоритете инноваций, человеческого капитала и информационных технологий и предусматривает проведение ряда либеральных экономических реформ. Цифровая государство, построенное на основе технологии блокчейн, даст возможность получать все государственные сервисы через собственный электронный кабинет, а также позволит развивать элементы прямой демократии, непосредственного влияния граждан на государственную политику и решения властей, где на всей территории Украины будет бесплатный Интернет.

Автор: derevyanko.io
  Юрий Деревянко вышел из партнерства с Михаилом Саакашвили
Юрий Деревянко вышел из партнерства с Михаилом Саакашвили

В сфере безопасности и обороны Деревянко предлагает ускорить формирование современной профессиональной армии по стандартам НАТО, которая будет дополнена резервной армией, построенной по территориальному принципу, введение военной, полицейской и гражданской миссий для установления порядка на освобожденных территориях, создание международного финансового плана реинтеграции разрушенных войной территорий. Кроме того, законодательно будет нормировано право граждан на защиту с помощью огнестрельного оружия.

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