Депутинизация России поможет восстановить мир — Кулеба

Кулеба считает, что война — решение Путина и остановить ее можно, если его убрать. Фото: Дмитрий Кулеба / Facebook

Устранение президента России Владимира Путина будет достаточно для прекращения войны в Украине.

Однако для восстановления мира и безопасности в евроатлантическом пространстве нужна депутинизация России, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на мероприятии Renew Democracy Initiative (США), передает Укринформ.

В частности, Кулеба считает, что эта война является решением Путина и его устранение было бы достаточно для ее прекращения.

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"Но восстановление мира и безопасности в евроатлантическом пространстве также потребовало бы не только устранения Путина, но и депутинизации России. Путин – не только просто личность, это система, и Россия должна быть депутинизирована", – подчеркнул он.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.