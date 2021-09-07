Депутаты просят ООН признать ФСБ и генштаб РФ террористическими организациями

Авторами проекта оказались пятеро депутатов. Фото: ria.ru

Федеральную службу безопасности Российской Федерации и генштаб ВС России хотят признать террористическими организациями.

Депутаты предлагают Верховной Раде с этим предложением обратиться к Организации Объединенных Наций. Соответствующий проект постановления появился на сайте парламента.

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Авторами являются пять нардепов, но самого текста документа на портале Рады еще нет.

За время оккупации Россией Крыму силовики ФСБ регулярно задерживают, похищают граждан Украины, не согласных с этим режимом.

Сотрудников ФСБ в Украине регулярно разоблачают в организации провокаций и диверсий в регионах. Кроме того, спецслужбы России также причастны к вербовке украинцев с целью слива конфиденциальной информации о Вооруженных Силах стране-агрессору.

Сотрудников российских спецслужб разоблачали на организации кибератак и нападениях на кремлевских критиков за рубежом.

За годы российско-украинской войны на фронте погибли более 3,3 тыс. гражданских лиц, согласно подсчетам ООН. Число раненых среди мирных жителей превышает 7 тыс. В 2020 году в ООС погибли 50 украинских бойцов.