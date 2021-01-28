Депутаты подрались в прямом эфире: видео 18+

После ругани мужчины начали толкаться. Фото: varta1.com.ua

На Львовщине во время сессии Червоноградского горсовета между депутатами "Европейской солидарности" и "Слуги народа" началась драка. Народные избранники также обменивались нецензурными репликами.

Представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Даренский и член "Европейской солидарности" Петр Остапюк начали спорить по неизвестным причинам, передает Varta1.

"Да это же вам не Верховная Рада!" - иронично отметил кто-то из депутатов в зале.

После ругани мужчины начали толкаться. Их разняли коллеги.

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В Верховной Раде 6 февраля во время обсуждения закона о рынке земли произошла ссора между нардепом от "Слуги народа" Максимом Ткаченком и представителем фракции "Батькивщина" Алексеем Кучеренком. Нардепы использовали нецензурную лексику, спор едва не перешел в драку. Соответствующее видео опубликовали на YouTube.