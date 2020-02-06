"За клоуна пи**ы получите": нардепы чуть не подрались в Верховной Раде

Нардепы Ткаченко и Кучеренко поссорились в Раде. Фото: скриншот

В Верховной Раде 6 февраля во время обсуждения закона о рынке земли произошла ссора между нардепом от "Слуги народа" Максимом Ткаченко и представителем фракции "Батькивщина" Алексеем Кучеренко.

Нардепы использовали нецензурную лексику, спор едва не перешел в драку. Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале "Актуальная правда".

Так 37-летний Ткаченко подошел к 58-летнему Кучеренко, советовавшему какому-то "качку" "заниматься культуризмом". "Слуга народа" не сдержался, сказав, что "они знают, чем заниматься".

Представитель "Батькивщины" осадил "слугу народа", мол, он не с ним вообще разговаривает.

"Ваше время вышло. Езжайте домой, отдыхайте! Езжайте в санаторий. Езжайте в Трускавец. Отдыхайте", - посоветовал Ткаченко своему старшему коллеге.

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В свою очередь Кучеренко назвал Ткаченко и его соратника по партии, оставшегося за кадром, "малолетними клоунами".

"А за клоуна вы щас пи**ы получите, вы поняли", - пригрозил Алексею Кучеренко депутат от "Слуги народа".

В Верховной Раде из-за запланированного рассмотрения закона о рынке земли возле трибуны произошла драка с участием нескольких народных депутатов. В частности, подрались "слуги народа" и представитель "Батькивщины" Сергей Власенко.