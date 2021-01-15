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пятница, 15 января 2021 12:28

Депутаты начали жаловаться Разумкову на штрафы

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Депутаты начали жаловаться Разумкову на штрафы
Разумкова считают, что штрафы подействуют на прогульщиков и кнопкодавов. Фото: "Українська правда"

Спикера ВР Дмитрия Разумкова удивило действие штрафов депутатов прогульщиков.

"Думаю, в ближайшее время мы рассмотрим инициативы об усилении ответственности за не персональное голосование и введем дополнительные нормы, которые сделают кнопкодавство практически нереальным. Возможно, будем обсуждать введение штрафов. Как оказалось, на депутатов это действует. Я когда сюда шел, думал, что депутаты к штрафам будут относиться поверхностно, но вы не представляете, сколько ко мне приходит коллег, которые жалуются, что им из-за неголосования могут не выплатить зарплату", - сказал он в интервью "Фокусу".

Разумков заявил, что жаловались даже состоятельные депутаты. Нардепы с многомиллионными доходами не подходили.

Он считает, что нардепы должны терять мандаты за кнопкодавство.

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Кнопкодавство Разумков назвал исключением в Раде 9-го созыва.

Год назад, 13 января, президент Владимир Зеленский подписал закон о штрафах для народных депутатов за неперсональное голосование. Это сделал почти через месяц после того, как Верховная Рада приняла во 2-м чтении этот законопроект.

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