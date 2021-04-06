Депутаты Ивано-Франковской ОГА требуют повторного голосования на 87-м округе

Депутаты Ивано-Франковской ОГА заявляют о нарушениях на 87-м избирательном округе. Фото: Униан

Депутаты Ивано-Франковского областного совета требуют признать выборы на 87-м Надвирнянском округе недействительными и объявить повторные.

Чиновники уже подготовили соответствующее обращение к президенту Украины, председателю Верховной Рады, министру внутренних дел, председателю СБУ, генпрокурору, и. о. директора Государственного бюро расследований и Центральной избирательной комиссии.

"Учитывая многочисленные нарушения, допущенные органами власти и их должностными и служебными лицами, требуем проведения объективного расследования фактов грубых нарушений действующего законодательства Украины в одномандатном избирательном округе №87 и привлечения виновных к ответственности", - говорится в решении депутатов.

Также Ивано-Франковский облсовет требует проверить наличие признаков уголовного преступления в действиях народных депутатов Украины, которые находились в ОИК №87.

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За обращение областного совета проголосовали 55 избранников, в частности от партий "Свобода", "Батькивщина", "За будущее", "Платформа общин", "Европейская солидарность".

Глава госадминистрации Андрей Бойчук отметил, что обращение депутатов демонстрирует взгляд одного из кандидатов, который баллотировался по 87-му округу. К тому же, по словам главы области, Ивано-Франковский облсовет не имеет права определять виновных, пока правоохранители не обнародовали результаты расследования.

По официальным данным ЦИК, Василий Вирастюк от "Слуги народа" набрал 31,25% (15 076 голосов), Александр Шевченко от политической силы "За будущее" - 29, 69% (14327), он является депутатом Ивано-Франковского облсовета, Руслан Кошулинский от ВО "Свобода" - 28,86% (13 927). Члены ОИК №87 считали 8 дней более 50 тыс. бюллетеней с 117 участков, поскольку в течение 2 дней не мог собраться кворум. Гражданская сеть "Опора" заявила о несоблюдении в округе №87 права избирателей на законное и честное установление итогов выборов и требует расследовать все версии о причинах несоответствия данных протоколов УИК и результатов повторного подсчета голосов, а также других правонарушений. Считают, процесс установления итогов голосования сопровождался чрезмерной политизацией работы членов ОИК и постоянной ротацией в ее составе.