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Депутаты без вакцинации смогут приходить на заседания только при одном условии

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Депутаты без вакцинации смогут приходить на заседания только при одном условии
Депутаты Латвии без сертификата, вынуждены будут делать тест, чтобы попасть на заседание. Фото: pixabay

Латвийские депутаты, которые не получили прививки коронавируса и не переболели, смогут участвовать в очных заседаниях только с отрицательным результатом теста.

Такое решение Совета президиума и фракций Сейма Латвии одобрили эксперты по правовым вопросам и эпидемиологи, передает ERR.

Тестирование - это инклюзивный подход, который даст возможность всем депутатам участвовать в заседаниях.

Эксперты, которых опросил Сейм ранее указали, что Конституция Латвии не запрещает требовать от депутатов тест на коронавирус для работы в здании парламента. Большинство парламентариев уже имеют сертификаты, то есть переболели или прошли полный курс вакцинации. Однако у некоторых депутатов этого документа еще нет.

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Очние заседание Сейма планируют проводить со 2 сентября.

Турция вводит новые ограничения для невакцинированных граждан. Таким образом будут бороться с распространением коронавируса. В частности с 6 сентября непривитым без негативного ПЦР-теста нельзя будет посещать массовые мероприятия, включая концерты, театры и кинотеатры.

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