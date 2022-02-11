Депутата-взяточника Трубицина и двух его подельников арестовали

Арестовали троих депутатов от "Слуг народа". Фото: УНН

Высший антикоррупционный суд арестовал депутата Киевского городского совета от фракции "Слуга народа", главу Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и местного благоустройства Владислава Трубицына.

Трубицына задержали 9 февраля по подозрению в получении взятки в 1 миллион 260 тысяч гривен за содействие в размещении точек передвижной сезонной торговли в Оболонском районе Киева. Еще пять человек — двух его помощником и троих руководителей коммунальных предприятий Киева — задержали по подозрению в пособничестве депутату, сообщает пресс-служба суда.

Он может выйти под залог в почти 15 миллионов гривен.

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Еще одному вероятному соучастнику депутата Киевского городского совета меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 488 600 гривен. Его взяли под стражу в зале суда. Лицо подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Третьему подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 744 300 гривен.

В случае внесения залога подозреваемый обязан: не покидать населенный пункт, где он проживает, без разрешения детектива, прокурора, суда; сообщать детективу, прокурору, суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину, носить электронное средство контроля.

Национальное антикоррупционное бюро показало видео взятки, которую по данным следствия требовал киевский депутат от "Слуга народа" Владислав Трубицын. Бюро сообщило, что депутата и еще пять человек задержали 9 февраля на получении 1,26 млн грн взятки за содействие в организации розничной торговли в столице. По данным следствия, кроме официальных 50 тыс. гривен в год за точку, предприниматели должны платить от 15 до 25 тысяч гривен взятки.