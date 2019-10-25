Депутатам-прогульщикам назначили наказание

Прогульщиков будут лишать выплат. Фото: "5 канал"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины".

Он вводит наказание для депутатов, которые прогуливают заседания, сообщается на сайте Верховной Рады.

Зеленский подписал изменения в Регламент Верховной Рады Украины о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины.

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"25.10.2019 возвращено с подписью от президента", - говорится в таблице статуса законопроекта.

Постановление о досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК на повестке дня не стоит. Накануне комитет по вопросам государственного строительства поддержал эту инициативу президента. Формальным основанием стала ситуация, сложившаяся на 198 избирательном округе в Черкасской области. Там победителю выборов отменили регистрацию.