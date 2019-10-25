Депутатам-прогульщикам назначили наказание

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1179
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 5967
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 882
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 5886
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 40122
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1134
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3321
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2340
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3357
Фото
Все фото
9
8
4
6
3
У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе
У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе
В Киеве прощаются с Тарасом Кутовым
В Киеве прощаются с Тарасом Кутовым
Экс-чиновника задержали в &quot;Борисполе&quot; по подозрению в государственной измене
Экс-чиновника задержали в "Борисполе" по подозрению в государственной измене
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
Самый молодой нардеп стал отцом
Самый молодой нардеп стал отцом
Видео
Все видео
Прокуратура взялась за землю, на которой засела охрана кума Путина
Прокуратура взялась за землю, на которой засела охрана кума Путина
Российские пропагандисты провоцировали Разумкова в Совете Европы
Российские пропагандисты провоцировали Разумкова в Совете Европы
"Я вам не дам отпетлять" - Дубинский обратился к "Слугам народа"
"Я вам не дам отпетлять" - Дубинский обратился к "Слугам народа"
Милованов об обидах Коломоського: "Не скрою, что я дебил"
Милованов об обидах Коломоського: "Не скрою, что я дебил"
Появилось видео с Луценко в Лондоне
Появилось видео с Луценко в Лондоне
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 882
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5472
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7542
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1854
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1035
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 октября 2019
Просмотров: 621
Міміка й жести
Уранці, коли їдеш з Лівого берега, у вагонах метро на Сирецькій лінії дуже тісно. Люди утрамбовані, як оселедці. Не поворушиш ні рукою, ні ногою. І ...
пятница, 25 октября 2019 19:21

Депутатам-прогульщикам назначили наказание

  Комментировать
Депутатам-прогульщикам назначили наказание
Прогульщиков будут лишать выплат. Фото: "5 канал"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины".

Он вводит наказание для депутатов, которые прогуливают заседания, сообщается на сайте Верховной Рады.

Зеленский подписал изменения в Регламент Верховной Рады Украины о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Льготы для евроблях и наказание для прогульщиков: Рада собралась на заседание (фото)

"25.10.2019 возвращено с подписью от президента", - говорится в таблице статуса законопроекта.

Постановление о досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК на повестке дня не стоит. Накануне комитет по вопросам государственного строительства поддержал эту инициативу президента. Формальным основанием стала ситуация, сложившаяся на 198 избирательном округе в Черкасской области. Там победителю выборов отменили регистрацию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Депутатам-прогульщикам назначили наказание». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
октября

Умер "крёстный отец" Владимира Кличко

Украинских военных расстреляли за отказ перейти на сторону врага

Камикадзе японцы восхваляли как богов

Самое читаемое
Бросила церковь ради порно: самые &quot;горячие&quot; фото экс-мормонки
Бросила церковь ради порно: самые "горячие" фото экс-мормонки
13
 Просмотров: 99978
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц Просмотров: 45462
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
 10 Просмотров: 31653
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
19
 Просмотров: 27235
Синоптик назвала дату резкого похолодания
Синоптик назвала дату резкого похолодания Просмотров: 25515
Политика
"Дела Майдана": зачем в новом департаменте оставлять старых прокуроров
"Дела Майдана": зачем в новом департаменте оставлять старых прокуроров
 Просмотров: 18
Зеленский распорядился сократить расходы на чиновников, а учителей и врачей не трогать
Зеленский распорядился сократить расходы на чиновников, а учителей и врачей не трогать Просмотров: 738
Адвокаты предлагают закрыть дело "Роттердам+" на основе комплексной экспертизы
Адвокаты предлагают закрыть дело "Роттердам+" на основе комплексной экспертизы Просмотров: 54
Из ОП позволили изъять документы по назначению Гройсмана
Из ОП позволили изъять документы по назначению Гройсмана Просмотров: 270
Новый глава ЦИК прокомментировал возможность выборов на оккупированном Донбассе
Новый глава ЦИК прокомментировал возможность выборов на оккупированном Донбассе Просмотров: 135
Больше всего комментируют
10
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
6
Арамахия прошел полиграф: результаты
5
"Майдан вышел на протест, чтобы таких, как вы, не было на нашей земле" - семьи героев Небесной сотни ответили Портнову
2
"Надо утвердить правило, что купить землю могут только граждане Украины" - эксперт
2
"Хватит издевательств" - Сивохо резко отреагировал на выплату пенсии жителям ОРДЛО
Голосов: 13068
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua