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Депутата, голосовавшую "против" в "Слуге народа", выгоняют из фракции

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Депутата, голосовавшую &quot;против&quot; в &quot;Слуге народа&quot;, выгоняют из фракции
Людмила Буймистер избиралась по округу. Фото: @Buimister.public

Народного депутата Людмилу Буймистер исключают из фракции "Слуга народа".

Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.

"На заседании фракции "Слуга народа" принято решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер", - сообщила.

Депутат голосовала "против" отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Также голосовала "против" законопроекта президента Владимира Зеленского об олигархах.

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"Еще ничего не произошло. Сегодня на фракции поставили сигнальное голосование. Но это сделали еще до того, как я успела доехать до Паркового, где проходит заседание фракции.

Поэтому этот вопрос обсуждался без моего присутствия.

Не знаю, боялось ли руководство, что я выскажу мнение и смогу переубедить кого-то из коллег. Но насколько я знаю, там даже большинства пока не было", - заявила депутат в эфире телеканала "Україна 24".

Людмила Буймистер избиралась в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу в Шевченковском районе Киева. Работает в Комитете по вопросам экономического развития.

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