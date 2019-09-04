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среда, 04 сентября 2019 17:05

Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага

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Депутат от &quot;Слуги народа&quot; спровоцировал скандал из-за российского флага
Депутат от "Слуги народа" носит форму с российским флагом. Фото: Facebook / Артем Дмитрук

Депутата от партии "Слуга народа" Артема Дмитрука сфотографировали в спортивной форме с российским флагом на рукаве.

Политик закрывал собой депутата от партии "Европейская солидарность" Викторию Сюмар во время ее выступления на заседании Верховной Рады, пишет политтехнолог Виктор Уколов на Facebook.

"Господин Владимир Зеленский, где Вы таких депутатов находите? В фейсбук утверждают, что на этом фото именно тот нардеп Слуги народа, который вчера, издеваясь, закрывал собой Виктория Сюмар. Проблема в том, что на его руке шеврон с российским триколором. Если это действительно он, значит законы для Украины пишет враг, которого партия президента завела в высший орган власти ", написал политтехнолог.

Виктория Сюмар возмущена действиями Дмитрука.

"Даю возможность коллеге" прославиться ". На выступления пока не способны, одно утешение остается - прикрывать "особенно вооруженную и опасную меня. Такой он," зеленый парламентаризм", пишет политик.

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Бывший вицепремьер министр Украины Павел Розенко выразил свое недовольство действиями Дмитрука.

"А вот интересно, в очередной серии о 200 дней "Слуги" покажут как накаченные депутаты из одноименной фракции геройски бросались на хрупкую Виктория Сюмар, пытаясь тем самым физически помешать оппозиционном народному депутату выступить в Верховной Раде. Это их таким приемчики в Трускавце учили? Или покажут лицо некоторых депутатов от СН, которые дружно хохотали во время этого безобразия и хлопали в ладоши? Чей Слуга ?? Какого "народа"? Кто его выбирал? Признавайтесь бегом! " - прокомментировал политик.

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" также критиковала новоизбранного политика.

"Виктория Сюмар попросила депутата не закрывать ее лицо во время выступления. Он полностью влез в кадр, перекрыв коллегу, что в это время выступала от фракции. И еще самодовольно поднял палец вверх. Слуги, они такие. Скажите, каким законом и какими изменениями в Конституцию можно исправить это политическое хамство? ", пишет Геращенко.

Депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук женился на своей девушке Анастасие Рудой.

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Дата
04
сентября

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