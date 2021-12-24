Депутат Киевсовета от "слуг" Трубицын своими выходками подрывает рейтинги Зеленского – СМИ

Сомнительное прошлое депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына, которого СМИ называют главным коммуникатором от Банковой по столичному горсовету, а также его поведение в КГГА негативно влияют на пошатнувшиеся рейтинги новой власти.

Об этом говорится в статье, опубликованной на портале "Апостроф".

В список "Слуги народа" на выборах в Киевсовет Трубицын попал по квоте харьковского олигарха Александра Фельдмана, у которого он работал помощником депутата в 2012-2014 годах. Якобы у харьковского бизнесмена есть большие планы по строительству индустриального парка на Троещине и ему нужны свои люди в горсовете столицы.

С Офисом президента – а именно там принимают большинство кадровых решений – Трубицын быстро нашел общий язык. Как пишут СМИ, он сблизился с заместителем главы ОП Олегом Татаровым.

Сегодня в СМИ есть много публикаций о том, что Офис президента фактически подмял под себя основные "непубличные" потоки в Киеве. Торговля, земельные вопросы, разрешение на застройку, "освоение" киевского бюджета через различные схемы – многое из этого могут курировать именно из ОП. При этом Трубицын в журналистских расследованиях фигурирует едва ли не как главный коммуникатор по Киевсовету.

Однако в последнее время Трубицын утратил ощущение реальности, говорится в статье. Судя по всему, те "социальные лифты", которые обещал президент Владимир Зеленский, в итоге превратились в каналы, по которым разного рода сомнительные личности заходят в новую власть без какого-либо кадрового и профессионального отбора. И Трубицын, похоже, тому яркое подтверждение, говорится в материале.