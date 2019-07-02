Депутат Хмельникского горсовета Терещук пытается избежать ответственности за избиение жителя

В начале июня по ряду СМИ прошла новость о нападении депутата горсовета в Хмельнике (Винницкая область) Руслана Терещука на местного жителя.

Депутат горсовета в Хмельнике Руслан Терещук

31-летний политик выбежал ночью на улицу с ружьем, повалил пострадавшего на землю и начал избивать. Информация об этом происшествии изложил заместитель начальника Хмельникского отдела полиции Александр Рыбак в Facebook.

Новость вызвала достаточно большой резонанс в местных СМИ, в прессе припомнили "Дело Лозинского" – еще одного народного избранника, осужденного за убийство местного жителя.

С самого начала депутат отказался сотрудничать со следствием и добровольно выдать зарегистрированное охотничье оружие. Несмотря на это, дело явно попытались "замять". По словам местных жителей, Руслан Терещук – креатура народного депутата от 13-го избирательного округа Петра Юрчишина.

Гражданские активисты в Хмельнике в ближайшие дни планируют провести митинг, чтобы призвать зарвавшегося чиновника к ответу. Местные жители обеспокоены не только вопиющим инцидентом, но и невнятной реакцией правоохранителей.

"Мы не хотим ждать, пока ему взбредет в голову начать охоту на граждан, – говорит председатель инициативной группы "Чистый Хмельник" Роман Луговский – Если Терещука не наказать по закону, он и подобные ему почувствуют безнаказанность и тогда беспредел не остановить".