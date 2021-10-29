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суббота, 30 октября 2021 07:46

Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
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Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с черниговским школьником Николаем Акуловым
Фото: Facebook Юлии Тимошенко
"Свободовец" Андрей Илленко делает селфи на фоне плова, который готовит вместе с друзьями
Народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук на избирательном участке в Узбекистане. Туда прилетела на выборы президента
Эту могилу бывшего правителя Средней Азии Тамерлана в Узбекистане сфотографировала народный депутат Евгения Кравчук
"Слуга народа" Евгения Кравчук в узбекском городе Самарканд

Как политики провели последнюю неделю октября, рассказываем в материале Gazeta.ua.

23 октября "свободовец" Андрей Ильенко вечером на улице варил плов. Фото опубликовал на своей странице в Facebook и подписал: "После долгого и насыщенного агитационного дня – вечер в Прохоровке, родном доме. Надвигается украинская ночь – а это места мистические, гоголевские. Тишина такая, что глохнешь. Купили на Золотоношском базаре мяса, лука и моркови – готовим плов!".

Ильенко баллотируется в народные депутаты по округу №197 Черкасской области. Будут выбирать в воскресенье, 31 октября.

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В этот же день народная депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук улетела в Узбекистан. Там проходили президентские выборы. Побывала на избирательных участках, на могиле Тимура (Тамерлана) в Самарканде, отведала национальное блюдо – плов. Фотографиями поделилась в Facebook.

24 октября бывший исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Егор Фирсов принял участие в марафоне. "По благословению княгини Ольги 21 километр преодолен!" – написал он в Facebook.

25 октября народные депутаты Алексей Гончаренко, Гео Лерос и Владимир Кабаченко улетели в Америку. Делегация встречалась с конгрессменами. Алексей Гончаренко публиковал фото в Facebook: "В Вашингтоне наша делегация встретилась с великим другом Украины – дипломатом Куртом Волкером! Обсудили с ним самое важное: противодействие "Северному потоку-2" и вопросы безопасности нашего государства". Вечер в Нью-Йорке Гончаренко посвятил опере "Турандот" Джакомо Пуччини.

Целуются с супругой, пьют вино в ресторане

26 октября свой 47 день рождения праздновал бывший глава Ощадбанка Андрей Пышный. Видео с празднования выложил на страницу в Facebook. Целуются с супругой, пьют вино в ресторане. Именинник задувает одну свечу, вставленную в десерт из мороженого и фруктов.

26 октября коронавирусом заболел экс-глава Генпрокуратуры Виктор Чумак. На странице в соцсети выложил своё фото. На голове – корона. Вокруг – бактерии коронавируса. "На вынужденной коронации", - написал он. Под постом ему желали скорейшего выздоровления. Народная депутат Ивана Климпуш-Цинцадзе еще и отметила, чтобы без госпитализации. На что Чумак ей ответил: "Спасибо, но уже".

27 октября уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова улетела в Грузию. Должна была посетить в тюрьме экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Он – гражданин Украины. Побывала в пенитенциарном учреждении №12 г. Рустави, посмотрела состояние здоровья и условия содержания. "На 27-й день голодовки его состояние здоровья вызывает серьезную обеспокоенность", - написала в Facebook Денисова после встречи с Саакашвили. Встретилась с народным защитником Грузии Нино Ломджарией. Договорились: если Саакашвили будет становиться все хуже, Минюст будут просить перевести его в гражданскую больницу.

28 октября президент Владимир Зеленский возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы в Киеве. В этот день отмечали 77-ю годовщину изгнания нацистов.

28 октября народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум прилетела на Международную выставку в Дубаи и 11-ю Парламентскую встречу в рамках мирового Аэрокосмического конгресса.
"На самом деле, ты проводишь два дня в ледяном конференс-зале в получасе от центра, пьешь плохой кофе и периодически мечтаешь о солнышке где-то там за этим залом без окон", - написала она в своем Instagram.

Тогда же лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко уехала на Черниговщину. Остановилась на трассе, чтобы купить яблоки у местных женщин. Перед этим попробовала. Поздравила их с Днем бабушек и дедушек. В Чернигове побывала в двух больницах, встретилась с 16-летним Николаем Акуловым. Он – обладатель золотого отличия выставки INOVA 2021 – одного из самых престижных инновационных шоу в мире. "Николай мечтает превратить Украину в ведущее инновационное государство на планете", - написала под фото Тимошенко.

29 октября у бывшего министра туризма Крыма Александра Лиева родился сын. Фото из родильного дома с ребенком на груди он поделился в Facebook. Лиев женат во второй раз. С женой Татьяной воспитывают еще двух дочерей от первого брака, двух общих сыновей и еще удочерил дочь.

Вчера президент Владимир Зеленский побывал в Одессе. Осмотрел научно-исследовательский ледокол "Ноосфера", обеспечивающий логистику для украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Оснащен восемью специализированными лабораториями и приспособлениями для отбора любых проб с глубины до 8 км. Теперь украинским исследователям будут доступны почти 90% дна Мирового океана.

На прошлой неделе бывший вице-премьер Сергей Тигипко впервые вышел на люди с третьей женой Аллой Зиневич. У них уже есть трое общих сыновей. Бывший народный депутат Николай Томенко с единомышленниками установили Казацкий крест в Трахтемирове Черкасской области. Нардеп из "Батькивщины" Вадим Ивченко в Facebook хвастался удачной рыбалкой. Оказалось, использовал браконьерское средство – драч.

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