Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде

"Эта Верховная Рада легитимирует прихоти с улицы Банковой", говорит политолог Виталий Бала. Фото: rada.gov.ua

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде в этой сессии может оказаться на распутье между олигархами и Офисом президента. На Банковой нардепов будут пугать роспуском парламента. Об этом Gazeta.ua рассказал политог Виталий Бала.

"Эта Верховная Рада легитимизирует прихоти с улицы Банковой. Давление на парламент усилится. Офису президента надо принимать законы, которые они пообещали. Деолигархизацию, в частности. Главным осенью станет вопрос принятия бюджета. Здесь стоит ожидать самые подковерные баталии", – говорит Бала.

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Добавляет: "Большинство "слуг" все таки будут слушаться олигархов. Хотя в конфронтацию с Банковой идти будут не охотно. Нардепы будут голосовать так, как заплатили деньги олигархи и как рассказали в ОП. Хотя кто-то из страха потерять место в списках может начать слушаться только Банковую. Это действенный механизм – пугать, что распустят Верховную Раду".

От спикера парламента Дмитрия Разумкова хотят избавиться в Офисе президента, говорит политолог. "Но этого пока не могут сделать. Потому что такой шаг может привести к распаду фракции, тогда не будет монобольшенства. Высказывания против Банковой от Разумкова понятны. ОП как политический "Титаник" идет к своему айсбергу. А он хочет иметь свой политический проект", – отмечает Бала.

Добавляет: "Кулуарные разговоры и действия есть. Но пока в ОП не убедятся, что имеют 226 голосов, чтобы снять и – самое главное – назначить нового спикера, за Разумкова не будут приниматься".

Спикер парламента Разумков резко раскритиковал инициативу Алексея Арестовича, который заявил, что изменил бы название государства на "Русь-Украина". "Иногда лучше жевать, чем говорить", - сказал Разумков про слова Арестович. "Играть с названием государства, стараться, извините за сленг, хайпонуть – это не государственническая позиция", - добавил спикер. Разумков также упомянул "законы 16 января", комментируя законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах.