Деньги английских компаний Суркисов не были списаны и находятся в Приватбанке – адвокат

Адвокат Игорь Алексеев: "Приватбанк в своей отчетности подтверждает, что деньги до сих пор на счетах английских компаний"

Заявления некоторых должностных лиц Приватбанка и их юридических советников о том, что деньги английских компаний, которые находились на депозитных счетах в Приватбанке на Кипре, были списаны в капитал банка по время национализации, являются ложными.

Об этом сообщил адвокат Игоря Суркиса Игорь Алексеев.

В подтверждении неправдивости заявлений представителей финучреждения о якобы списании средств в капитал банка, Игорь Алексеев привел данные годового отчета Приватбанка за 2020 год.

"У меня сейчас на руках консолидированный годовой отчет группы Приватбанк за 2020 год. Вот цитата из этого отчета: "По состоянию на 31 декабря 2020 года к срочным депозитам юридических лиц включено 8,1 млрд гривен средств клиентов Кипрского филиала Банка. Указанные средства не были перечислены филиалом Банка из-за запрета Центрального банка Кипра на проведение филиалом межбанковских расчетов с Банком и из-за судебных исков касательно этих средств", – сообщил адвокат.

Таким образом, сам Приватбанк в своей отчетности фактически подтверждает, что деньги не списаны в капитал банка, они до сих пор на счетах английских компаний в филиале Приватбанка на Кипре.

"Хочу подчеркнуть – английских компаний, но никак не офшорных. Это еще один миф, который используют для манипулирования общественным мнением", – говорит Алексеев.

"Также на момент якобы списания средств в декабре 2016 года существовал запрет кипрского суда, который был бессрочным. Запрет на вмешательство в эти депозитные средства. И возникает вопрос: если следовать логике Приватбанка, что они все же списали средства с этих счетов, то это значит, что они проигнорировали и нарушили решение суда иностранного государства. И потому Приватбанк должен наконец-то определиться. Он либо лжет и средства не списаны со счетов, либо все же средства списаны, но тогда означает, что Приватбанк и его представители нарушили решение суда и должны за это понести уголовную ответственность", – подытоживает адвокат.