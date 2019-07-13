День Рождения Сенцова: МИД Украины требует освобождения

Сегодня в День Рождения политического заключенного Сенцова его просят уволить. Фото: NewsOne

Сегодня, в День Рождения политзаключенного Олега Сенцова, МИД Украины требует освобождения незаконно заключенного Россией украинского режиссера.

"Сегодня украинский кинорежиссер Олег Сенцов отмечает свой 43-й день рождения.

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Он находится в российской тюрьме уже 6 лет, незаконно задержан и осужден. Мы поддерживаем Олега и повторяем требование освободить его", - говорится в заявлении министерства в официальном Twitter-аккаунте,пише eurointegration

10 мая исполнилось 5 лет со дня задержания Олега Сенцова. Большую часть этого срока украинский политзаключенный провел в тюрьмах России. Режиссер и активист Олег Сенцов, осужден на 20 лет по сфабрикованному делу, находится в колонии в городе Лабытнанги в Заполярье